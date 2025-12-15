Guayaquil en Navidad 2025: planes para el 24 y el 25 de diciembre

En espacios públicos y hoteles habrá la oportunidad de pasar Noche Buena y celebrar Navidad con familiares y amistades

Visitar los árboles gigantes en Guayaquil es un plan para realizar en familia durante las fiestas.

Guayaquil ofrece alternativas para disfrutar, en familia y con amistades, de la Noche Buena y la Navidad en este 2025. Unas son en espacios públicos y otras en hoteles.

Los árboles navideños gigantes instalados por el Municipio ofrecen una ruta novedosa para que la ciudadanía pueda compartir y tomarse fotos.

Uno de los más tradicionales y grandes está en el Malecón 2000, junto al hemiciclo de La Rotonda, a la altura del bulevar 9 de Octubre.

Fue inaugurado el pasado 4 de diciembre y permanecerá encendido hasta el 6 de enero de 2026. En sus alrededores hay un nacimiento de tamaño real, elaborado por artesanos locales.

Otros de los árboles fueron instalados en diversos puntos:

Malecón del Salado

Portete y calle 29

Plaza de la Administración (Pichincha y Clemente Ballén)

Calle Panamá

Guayarte

Entrada de la 8 (plaza Ubuntu)

Playita del Guasmo

Parque Samanes

RELACIONADAS Dónde comprar regalos navideños baratos en Guayaquil 2025

En el Malecón 2000 también está la atracción Guayaquil sobre la nieve, que consiste en un espacio con nieve real, que dura media hora e incluye abrigo, guantes y gorro.

Se ubica junto al hemiciclo de La Rotonda y el costo es de seis dólares por persona, los niños menores de dos años no pagan.

La zona fue inaugurada este lunes 15 de diciembre y funcionará de 11:00 a 22:00. El miércoles 24, el horario será de 11:00 a 18:00, y el jueves 25, de 13:00 a 22:00.

En este sector también funciona el domo navideño, de 15:00 a 20:30. El ingreso es gratuito.

Espacio navideño en la Catedral

En la Catedral metropolitana, ubicada en Chimborazo entre 10 de Agosto y Clemente Ballén, se habilitó desde octubre el espacio "La noche más bella".

Con atención de lunes a domingo, de 09:00 a 19:00, los visitantes disfrutarán de material audiovisual y música navideña. Las funciones son cada media hora y la entrada cuesta 3 dólares para público en general y $2 de tarifa preferencial.

Eventos navideños en hoteles de Guayaquil

Desfile navideño en barrio Garay llevó alegría, baile y música Leer más

Las familias acostumbran a cenar en casa durante la Noche Buena, pero también hay la opción para quienes deseen hacerlo fuera del hogar.

Los hoteles son el espacio para hacerlo de manera segura y con variedad de menús. Aquí les ofrecemos algunas alternativas.

En el Sheraton, ubicado en la avenida Joaquín Orrantia, la cena será de 20:00 a 00:00, con un precio de $46, más impuestos, por persona.

El Unipark, en Clemente Ballén y Chile, ofrece su espacio Encantos de Navidad: cena de 19:00 a 23:00, con un valor de $45 más impuestos.

En el Hilton Colon, en la avenida Francisco de Orellana, hay dos opciones de cena: en Café Colón ($55) y en Vereda Tropical ($67). Será de 19:00 a 01:00.

El Grand Hotel Guayaquil, en Boyacá y 10 de Agosto, hará la cena a partir de las 19:30, con un precio de $45 incluido impuestos.

El hotel Ibis Styles le ofrece la oportunidad de cenar frente al Malecón 2000, por $54,99 por persona, a partir de las 19:00.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!