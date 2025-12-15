Guayaquil en Navidad 2025: planes para el 24 y el 25 de diciembre
En espacios públicos y hoteles habrá la oportunidad de pasar Noche Buena y celebrar Navidad con familiares y amistades
Guayaquil ofrece alternativas para disfrutar, en familia y con amistades, de la Noche Buena y la Navidad en este 2025. Unas son en espacios públicos y otras en hoteles.
Los árboles navideños gigantes instalados por el Municipio ofrecen una ruta novedosa para que la ciudadanía pueda compartir y tomarse fotos.
Uno de los más tradicionales y grandes está en el Malecón 2000, junto al hemiciclo de La Rotonda, a la altura del bulevar 9 de Octubre.
Fue inaugurado el pasado 4 de diciembre y permanecerá encendido hasta el 6 de enero de 2026. En sus alrededores hay un nacimiento de tamaño real, elaborado por artesanos locales.
Otros de los árboles fueron instalados en diversos puntos:
- Malecón del Salado
- Portete y calle 29
- Plaza de la Administración (Pichincha y Clemente Ballén)
- Calle Panamá
- Guayarte
- Entrada de la 8 (plaza Ubuntu)
- Playita del Guasmo
- Parque Samanes
En el Malecón 2000 también está la atracción Guayaquil sobre la nieve, que consiste en un espacio con nieve real, que dura media hora e incluye abrigo, guantes y gorro.
Se ubica junto al hemiciclo de La Rotonda y el costo es de seis dólares por persona, los niños menores de dos años no pagan.
La zona fue inaugurada este lunes 15 de diciembre y funcionará de 11:00 a 22:00. El miércoles 24, el horario será de 11:00 a 18:00, y el jueves 25, de 13:00 a 22:00.
En este sector también funciona el domo navideño, de 15:00 a 20:30. El ingreso es gratuito.
Espacio navideño en la Catedral
En la Catedral metropolitana, ubicada en Chimborazo entre 10 de Agosto y Clemente Ballén, se habilitó desde octubre el espacio "La noche más bella".
Con atención de lunes a domingo, de 09:00 a 19:00, los visitantes disfrutarán de material audiovisual y música navideña. Las funciones son cada media hora y la entrada cuesta 3 dólares para público en general y $2 de tarifa preferencial.
Eventos navideños en hoteles de Guayaquil
Las familias acostumbran a cenar en casa durante la Noche Buena, pero también hay la opción para quienes deseen hacerlo fuera del hogar.
Los hoteles son el espacio para hacerlo de manera segura y con variedad de menús. Aquí les ofrecemos algunas alternativas.
En el Sheraton, ubicado en la avenida Joaquín Orrantia, la cena será de 20:00 a 00:00, con un precio de $46, más impuestos, por persona.
El Unipark, en Clemente Ballén y Chile, ofrece su espacio Encantos de Navidad: cena de 19:00 a 23:00, con un valor de $45 más impuestos.
En el Hilton Colon, en la avenida Francisco de Orellana, hay dos opciones de cena: en Café Colón ($55) y en Vereda Tropical ($67). Será de 19:00 a 01:00.
El Grand Hotel Guayaquil, en Boyacá y 10 de Agosto, hará la cena a partir de las 19:30, con un precio de $45 incluido impuestos.
El hotel Ibis Styles le ofrece la oportunidad de cenar frente al Malecón 2000, por $54,99 por persona, a partir de las 19:00.
