Foton Tunland V9: la primera camioneta híbrida diésel que se vende en Ecuador

La Foton Tunland V9 se caracteriza por su innovación y potente motor Diesel Aucan 2.0 litros, que combina un sistema híbrido de 48 V con máxima potencia de 175 caballos de fuerza.

Pionera en el mercado ecuatoriano, por ser la única camioneta híbrida a diésel, la Foton Tunland V9 está “revolucionando” las preferencias de quienes adquieren una pickup todo uso. Así lo asegura la marca con presencia en el país.

Con capacidad de carga de 800 kg, posee un motor a diésel 2.0L turbo con asistencia eléctrica, por lo que puede llegar a alcanzar una autonomía de hasta 900 km/tanque.

En Costa, Sierra y Oriente, la Tunland V9 “es una todo terreno que va a superar las expectativas, pues cautiva desde su compra hasta la post venta. Tiene el respaldo de Automotores y Anexos, por lo que quien la compra lleva garantizada la excelencia en la parte técnica, con amplia oferta de talleres a nivel nacional para el mantenimiento y repuestos”, asegura Leonardo Villacís, uno de los jefes de ventas de la marca en el país.

Tecnología y seguridad avanzada

El automotor se caracteriza por la tecnología para la seguridad del chofer y demás ocupantes. Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS, por su sigla en inglés) proporcionan cámaras, radares y sensores que alertan a quien dirige el volante, para así reducir riesgos de accidentes; además tiene con cámaras de 360 grados, frenado automático para respetar límites de velocidad, permanecer en un solo carril o fijar el control de crucero adaptativo. Eso sin contar la tracción 4x4 y caja automática.

Por ejemplo, si en determinado momento el conductor cierra sus ojos en señal de cansancio, mira hacia otro lado porque algo le llamó la atención o simplemente gira la cabeza hacia atrás, “en el carro automáticamente comienza a sonar una alerta o vibra fuerte el volante; además, se activa una especie de ojo en la pantalla”, explicó durante una prueba de manejo Josías Cali, asesor comercial.

La Tunland V9 cuenta con confortables asientos en eco cuero con regulaciones eléctricas. Cortesía

Diseño robusto y confort interior

Esta pickup posee también un exterior imponente, con una parrilla moderna, faros LED y llantas de aleación de 18”, con neumáticos 265/70R18. “Todo lo necesario para un estilo agresivo y de lujo”, sostiene el fabricante. Además, en su interior, cuenta con confortables asientos en eco cuero con regulaciones eléctricas, tablero principal digital de 14,6 pulgadas, display secundario táctil con cámara de retroceso y carga inalámbrica para el teléfono. Por esta y otras fortalezas, Villacís sostiene que la Tunland V9 es la mejor para trabajo, viajes y diversión.

“En Foton brindamos asistencia técnica y el beneficio de que su camioneta va a estar bien mantenida. Cuidamos de que inversión esté segura, ya que a futuro recibimos los vehículos como forma de pago”, remató.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!