BYD y Mobil lanzan aceites de motor exclusivos para vehículos híbridos enchufables

La alianza estratégica busca responder a los desafíos técnicos de los motores PHEV, caracterizados por arranques frecuentes

BYD anunció una colaboración estratégica con Mobil para lanzar la primera serie de aceites de motor del mundo desarrollada específicamente para vehículos híbridos enchufables (PHEV). Estos lubricantes han sido optimizados para la tecnología de modo dual de BYD, con el objetivo de responder a los desafíos particulares de lubricación que enfrentan estos sistemas.

A diferencia de los vehículos tradicionales con motor a gasolina, los PHEV presentan un patrón de funcionamiento mucho más complejo. Este se caracteriza por arranques y paradas frecuentes, periodos de operación de corta duración a bajas temperaturas y una función intermitente bajo cargas elevadas, condiciones que imponen mayores exigencias al aceite de motor.

Desgaste, humedad y altas cargas: los retos de los PHEV

Los arranques y paradas constantes incrementan el desgaste de los componentes internos del motor, mientras que durante los cambios de modo los cojinetes pueden experimentar cargas instantáneas elevadas. A esto se suma que la conducción a baja temperatura y en trayectos cortos favorece la acumulación de humedad, aumentando el riesgo de emulsificación del aceite.

Por otro lado, el funcionamiento intermitente con cargas elevadas exige mayor estabilidad térmica, resistencia al desgaste y capacidad de limpieza del lubricante, características que fueron clave en el desarrollo conjunto entre BYD y Mobil.

Una alianza alineada con la electrificación total de BYD

La alianza con Mobil se enmarca en la estrategia de electrificación total de BYD. En marzo de 2022, el fabricante chino cesó la producción de vehículos exclusivamente a gasolina, enfocándose en los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los híbridos enchufables (PHEV).

Su portafolio de vehículos de pasajeros incluye las series Dynasty (Qin, Han, Tang, Song y Yuan) y Ocean (Dolphin, Seal, Sealion y Seagull), además de submarcas orientadas al segmento premium como Denza, Yangwang y Fang Cheng Bao.

BYD consolida su liderazgo global en movilidad electrificada

Hasta finales de noviembre, las ventas acumuladas globales de vehículos de nueva energía de BYD alcanzaron los 14,7 millones de unidades, consolidando su posición como uno de los principales referentes mundiales en movilidad electrificada y, ahora, también en el desarrollo de soluciones técnicas específicas para el ecosistema híbrido.

