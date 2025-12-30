Jaguar cumple 90 años: del SS Jaguar 100, al Type 00 eléctrico

La marca de lujo automotriz inglesa celebra reflejando dos generaciones y una misma esencia: la de sofisticación y confort

El primer modelo de Jaguar frente al último en un comparativo por los 90 años.

Jaguar celebra 90 años de historia automotriz desde aquel septiembre de 1935 en el que presentó el SS Jaguar 100, el primer vehículo que dio identidad a la icónica marca británica. Nueve décadas después, la firma conmemora esta efeméride con un encuentro simbólico que une pasado y futuro.

Dos modelos, dos momentos clave de Jaguar

El legendario SS Jaguar 100 y el conceptual Jaguar Type 00 compartieron protagonismo en un espacio donde el diseño modernista de mediados del siglo XX dialogó con una estética británica contemporánea. Ambos modelos representan puntos de inflexión decisivos para la compañía.

El SS Jaguar 100 consolidó el nacimiento de la marca, con un estilo elegante y deportivo que la posicionó en la industria automotriz global. En contraste, el Jaguar Type 00 es una declaración de intenciones, un anticipo del rumbo que tomará la firma en los próximos años.

Unión Europea revisa prohibición de autos a combustión por presión de países Leer más

Jaguar Type 00: diseño para provocar conversación

La comparación entre ambos modelos se da en el marco de un concepto que apuesta por formas atrevidas, proporciones exageradas y una presencia deliberadamente provocadora. Jaguar concibe al Type 00 como un Gran Turismo de líneas cuadradas, enormes rines y grupos ópticos discretos, una combinación poco habitual que busca marcar tendencia.

El diseño del Type 00 redefine la filosofía estética de Jaguar, alejándose de lo convencional para abrir paso a una nueva era visual y tecnológica.

Una zaga que rompe esquemas

En la parte posterior, el Type 00 destaca por guardabarros marcados que aportan aplomo al eje trasero, mientras una caída suave estiliza la zaga. Las luces traseras se reducen a dos líneas delgadas de LED, y el vidrio posterior desaparece para dar lugar a una superficie que sugiere la tapa del baúl.

90 años en medio de una transición histórica

Celebrar casi un siglo de existencia no es habitual en la industria automotriz, y Jaguar lo hace en un momento complejo. En 2025, la marca no ha registrado ventas, una situación que —según la propia compañía— responde a una transición planificada y a la falta de inventario antes del lanzamiento de sus nuevos modelos eléctricos.

Siga leyendo: (La Kia PV5 gana como la Van Internacional 2026 y marca un hito en movilidad eléctrica)

Más que una pausa, Jaguar define este periodo como el inicio de una reinvención total, con el Type 00 como el primer anticipo de una nueva era marcada por la electrificación y el replanteamiento completo de su identidad.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!