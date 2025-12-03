La Kia PV5 gana como la Van Internacional 2026 y marca un hito en movilidad eléctrica

El fabricante de automóviles multinacional de Corea del Sur se anota una nueva distinción que lo hace ver al futuro

El Kia PV5, por sus formas y tecnología fue reconocido como el vehículo del año.

Durante el Solutrans 2025 de Lyon, Francia, se entregó al PV5 de Kia Corporation el galardón Ivoty como ‘Van Internacional del Año 2026’, convirtiéndose en el primer vehículo coreano –y primera van eléctrica de Asia– en recibir el máximo premio global de la industria.

Kia ha sido durante mucho tiempo reconocida por sus coches galardonados, y ahora, su división de furgonetas está teniendo un impacto igualmente poderoso en el mercado profesional. El reconocimiento se dio gracias a una votación de 26 periodistas especializados de Europa, quienes resaltaron el enfoque estratégico de la marca hacia la electrificación del transporte comercial.

“El Kia PV5 marca un nuevo referente en innovación, eficiencia y capacidad integral en el segmento de carros comerciales ligeros. Combina el rendimiento cero emisiones con versatilidad y practicidad”, dijo Jarlath Sweeney, presidente del jurado internacional de la furgoneta del año.

Además de su diseño modular, el PV5 destacó por su arquitectura permite una distribución óptima del peso y mayor estabilidad bajo carga. Su autonomía, superior a los 450 kilómetros en ciclo WLTP según datos preliminares de la marca, fue otro factor determinante para su elección, pues lo posiciona como una solución viable para operaciones de reparto urbano e interurbano.

El jurado también valoró la capacidad del modelo para adaptarse a configuraciones como carga, pensado para logística de última milla; furgón para transporte especializado; y una futura versión robotaxi orientada a movilidad autónoma. A ello se suma su sistema de carga ultrarrápida de 800 V, que reduce tiempos operativos y optimiza costos para flotillas.

Con este premio, Kia consolida su transición hacia un portafolio más amplio dentro del segmento comercial, demostrando que la electrificación ya no es exclusiva del transporte ligero de pasajeros, sino una herramienta real para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas.

