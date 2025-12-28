Niño murió en Daule por bala que lo impactó cuando jugaba afuera de casa: esto pasó

El infante, de 9 años, estuvo dos días internado en un hospital tras recibir un disparo en la cabeza

Los familiares del infante retiraron su cadáver de la morgue en Guayaquil.

Un hecho violento ocurrido la noche del jueves 25 de diciembre conmocionó a los habitantes del cantón Daule.

Erick, un niño de 9 años, falleció luego de permanecer hospitalizado tras ser alcanzado por una bala perdida en la parroquia Banife, mientras se encontraba en el exterior de su vivienda.

De acuerdo con información preliminar, el menor jugaba en la calle junto a otros niños del sector cuando fue impactado por un disparo efectuado por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta. El proyectil ingresó en la cabeza del niño, causándole heridas de extrema gravedad.

Tras el ataque, familiares y vecinos auxiliaron al menor y lo trasladaron de urgencia a una casa de salud en Daule.

Inseguridad Los Ceibos: Temor en Los Olivos 2 por sujetos que atacaron en ciudadela Leer más

Debido a la complejidad de su estado, fue derivado posteriormente al hospital Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento la noche de este sábado 27 de diciembre.

Una vez certificada la muerte, el cuerpo del niño fue trasladado desde la casa de salud hasta el Laboratorio de Criminalística, donde se realizaron los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el lugar acudieron sus familiares para iniciar los trámites de ley y proceder con el retiro de los restos mortales.

Se investiga quiénes son los atacantes

Según información policial, los presuntos atacantes habrían tenido como objetivo a otra persona y, durante su recorrido, dispararon al aire. Uno de esos proyectiles terminó impactando de forma fatal al menor.

El caso es investigado por las autoridades con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque armado que enluta nuevamente a una familia en la provincia del Guayas.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!