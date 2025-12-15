Inseguridad Los Ceibos: Temor en Los Olivos 2 por sujetos que atacaron en ciudadela

Ocurre a la semana siguiente de que tipos armados secuestraron a un residente de Colinas de Los Ceibos, el norte de Guayaquil

Al menos cuatro sujetos estaban en el vehículo, cuyos ocupantes intentaron interceptar a un transeúnte en la ciudadela Los Olivos 2, en Los Ceibos.

Un ciudadano caminaba junto a un perro por las calles de la ciudadela Los Olivos II, en el sector de Los Ceibos, norte de Guayaquil. Lo que parecía una salida tranquila, terminó en un momento tenso.

Eran cerca de las 20:00 del domingo 14 de diciembre, cuando el hombre y la mascota llegaron a una casa y entraron. Antes, el animal se detuvo a percibir qué había en un vehículo negro que estaba estacionado, con el motor encendido, afuera de la vivienda.

Desde ese carro se bajaron rápidamente dos sujetos con gorras, el rostro cubierto y buzos de manga larga, y siguieron al ciudadano hasta el ingreso de la casa, en actitud de amedrentar.

En el video de una cámara de seguridad se escucha entonces que el perro empieza a ladrar y, cuando un tercer sujeto intentaba bajarse del vehículo, los otros dos salieron inmediatamente de la casa y volvieron a subirse al automóvil tipo SUV.

Antes, se ve cómo una cuarta persona cierra desde adentro del carro la puerta delantera, que dejó abierta uno de los tipos. Eran al menos cuatro sospechosos, que huyeron rápidamente en el auto.

La ciudadela Los Olivos II está en el sector de Los Ceibos, en el norte de Guayaquil

Temor en residentes de Los Olivos 2

Inseguridad en Los Ceibos golpea con o sin rejas: ¿qué se sugiere para enfrentarla? Leer más

"¿Cómo entraron?", era la pregunta que se hacían los habitantes de esta ciudadela, a la que se ingresa con la etiqueta electrónica o TAG, para residentes, o la autorización en el caso de visitantes.

"En teoría, desde la garita de seguridad siempre llaman a los moradores para que autoricen la entrada porque hay mucha gente que pide comida a domicilio o llegan trabajadores", comentó a EXPRESO una de las habitantes.

"Da miedo estar así", resumió la ciudadana. Al igual que ella, otros moradores esperaban una respuesta de la administración de Los Olivos II.

El hecho sucedió a la semana siguiente de que un grupo de hombres armados ingresaran violentamente a la ciudadela Colinas de Los Ceibos, y secuestraron a un residente, un exmilitar que fue dado de baja de las Fuerzas Armadas, y que tiene antecedentes por delincuencia organizada.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!