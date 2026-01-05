Editorial | No nos cansaremos

La presión y la persecución es el precio que se paga por ser incómodo y no bajar la cabeza ante el poder de turno

En el mes de septiembre del año que acaba de concluir, Granasa solicitó al Servicio de Rentas Internas los informes que motivaron la investigación a esta empresa y que fueron filtrados ilegalmente a un portal digital, un medio de comunicación y una comunicadora social. Han pasado tres meses y, pese a ser parte interesada, aún no recibe una respuesta de la institución, acentuando la indefensión en la que se ha pretendido dejarla dentro de este proceso. De la misma manera, el sistema de justicia cae en los juegos políticos al alargar la calificación de la demanda presentada por Granasa en contra del Secretario de Integridad Pública y director de la UAFE por daño moral, por encabezar la campaña difamatoria en contra de los diarios EXPRESO y EXTRA.

Cansarse en el reclamo de lo justo no es una opción. Pueden presionar la mano de los jueces para alargar las decisiones, pueden negar información, pueden seguir difamando como lo han venido haciendo con el apoyo de su ejército de troles, pero no podrán amilanarnos.

La presión y la persecución es el precio que se paga por ser incómodo y no bajar la cabeza ante el poder de turno. Conociendo el alto costo, el compromiso de EXPRESO es seguir publicando las denuncias de todas las incorrecciones de las cuales el Gobierno y sus funcionarios no dan explicación.