PSG vs Paris FC HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de Willian Pacho

El zaguero ecuatoriano vuelve a la acción en la Ligue 1 de Francia en un duelo ante un rival de la misma ciudad

El inicio del 2026 no es un comienzo de año cualquiera para el fútbol francés. Tras el receso por las festividades, la Ligue 1 retoma su actividad con la jornada 17, presentando un plato fuerte que trasciende lo deportivo: el esperado enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Paris FC este domingo 4 de enero (14:45 de Ecuador).

Lo que para muchos podría ser un partido más en el calendario, para la Ciudad de la Luz representa el fin de una sequía de casi cinco décadas. El derbi parisino vuelve a la máxima categoría tras 48 años de inexistencia, producto del largo andar del Paris FC por las divisiones inferiores tras su descenso en 1979.

La curiosidad geográfica añade mística al encuentro. El Parque de los Príncipes (casa del PSG) y el Estadio Jean Bouin (hogar del Paris FC) están separados por apenas 200 metros, prácticamente una calle de distancia, lo que convierte a este duelo en uno de los clásicos con mayor proximidad física en el mundo.

Willian Pacho utiliza el dorsal 51 en homenaje a su mamá. Archivo

En el esquema de Luis Enrique, el PSG llega como el gigante consolidado, buscando reafirmar su hegemonía en casa. Para la afición latinoamericana, y especialmente la ecuatoriana, los ojos estarán puestos en Willian Pacho.

El defensor tricolor, quien se ha consolidado como una pieza inamovible en la zaga central del conjunto local, será el encargado de frenar las aspiraciones del "humilde" vecino.

Pacho llega a este derbi en un momento de madurez futbolística, siendo clave para mantener la solidez defensiva que el PSG necesita para evitar una sorpresa histórica ante el recién ascendido.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de PSG?

El cotejo por la fecha 17 de la Ligue 1 entre los equipos parisinos, en donde tendrá participación el jugador nacido en Esmeraldas, podrá ser disfrutado por toda la comunidad latinoamericana por las señales de ESPN y Disney + Premium.

