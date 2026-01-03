Fórmula 1: Estos son los cambios que vienen en la competencia 2026

Las modificaciones están contemplados para los automóviles y su potencia en las pistas. Además, habrán más competidores

La máxima categoría del automovilismo se prepara para cruzar el umbral hacia una de las transformaciones más profundas de su historia. A partir de 2026, la Fórmula 1 abandonará los conceptos técnicos actuales para dar paso a monoplazas diseñados bajo la premisa de la agilidad y la eficiencia.

El objetivo de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) es recuperar la maniobrabilidad perdida en la última década, sin sacrificar la velocidad ni la relevancia tecnológica en un entorno que exige sostenibilidad.

Monoplazas de la Fórmula 1 serán reducidos por dentro y fuera

El cambio más evidente se notará en las dimensiones y la estructura de los vehículos. Bajo el concepto de ‘Nimble Cars’ (autos ágiles), la categoría ha ordenado una reducción generalizada: el peso mínimo caerá de los 798 kg actuales a 768 kg, mientras que la distancia entre ejes se recortará 20 centímetros para situarse en los 3,4 metros.

Además, los bólidos serán 10 centímetros más estrechos, estableciendo una anchura total de 1,9 metros. Esta configuración busca que los pilotos tengan herramientas más dinámicas para batallar en circuitos trabados y facilitar los adelantamientos.

Lando Norris (c), junto a Oscar Piatri, líder del Mundial y Charles Leclerc en la temporada 2025. EFE

En el apartado aerodinámico, la gran novedad es la jubilación del sistema DRS tal como lo conocemos. En su lugar, se implementará una aerodinámica activa que permitirá a los alerones delantero y trasero cambiar de posición según el tramo del circuito.

Los pilotos podrán alternar entre el Modo Z, diseñado para aumentar la carga aerodinámica y mejorar el paso por curva, y el Modo X, una configuración de baja resistencia que permitirá alcanzar velocidades punta superiores en las rectas.

La verdadera revolución, sin embargo, late bajo la carrocería. El motor 1.6 Turbo evolucionará hacia un esquema híbrido donde la potencia se dividirá de forma equitativa: un 50% proveniente de la combustión y un 50% de la energía eléctrica.

Aunque el motor térmico reducirá su entrega a 400 kW, el sistema eléctrico experimentará un salto masivo al pasar de 120 kW a 350 kW. Este incremento de casi el triple en la capacidad de la batería obligará a los equipos a desarrollar estrategias de gestión energética mucho más sofisticadas.

Para compensar la ausencia del DRS (alerón trasero móvil) y mantener el espectáculo, la FIA introducirá el “Manual Override” o modo de adelantamiento. Este sistema permitirá al piloto perseguidor desplegar una reserva de potencia eléctrica extra para atacar o defenderse, incluso sin depender del margen de un segundo respecto al auto de adelante.

La normativa establece que el coche líder comenzará a ver reducido su despliegue de energía al alcanzar los 290 km/h, mientras que el atacante podrá mantener el empuje eléctrico hasta los 337 km/h, creando una ventana de oportunidad crítica para el espectáculo en pista.

Habrá más competidores en al Fórmula 1 2026

Finalmente, el panorama competitivo también experimentará un crecimiento histórico. La parrilla se ampliará a 22 monoplazas con el esperado desembarco de Cadillac, marcando el primer ingreso de un nuevo constructor desde 2016. A esto se suma la llegada oficial de Audi, que tomará las riendas de la estructura de Sauber.

Con estos cambios, la Fórmula 1 no solo aspira a ser el pináculo de la ingeniería, sino a garantizar un equilibrio perfecto entre la destreza del piloto, la innovación tecnológica y el compromiso con la neutralidad de carbono.

