Joel Ordóñez de delantero en el barrio a defensa del poderoso Liverpool

Joel Ordóñez ya no es solo un nombre propio: es un punto de partida. En 2026, el fútbol ecuatoriano vuelve a mirar al mundo desde un barrio popular de Guayaquil hasta uno de los templos del fútbol europeo. El zaguero nacido entre esteros, calor y viajes interminables es hoy la sensación del mercado: Liverpool pagará cerca de 57 millones de dólares para sacarlo del Brujas de Bélgica y llevarlo a Anfield.

El planeta fútbol pregunta quién es y de dónde salió. La respuesta no está en una academia de lujo, sino en Norte América de Guayaquil, club formador que tenía fusión con Azogues, donde Joel empezó a moldear su sueño hasta los 12 años, antes de llegar a Independiente del Valle. En Ecuador apenas jugó 12 partidos oficiales. Sí, doce. Lo suficiente para que Europa lo mirara.

Debutó profesionalmente en 2022 entre LigaPro, Copa Ecuador y Libertadores. Ese mismo año, el 2 de agosto, partió al Club NXT, filial del Brujas. Diecisiete días después, el fútbol aceleró: fue ascendido al primer equipo. Brujas creyó en él con una inversión cercana a 4 millones de dólares. Cuatro años más tarde, el negocio se multiplicó por más de diez.

Liverpool apareció con la billetera abierta y la convicción intacta. El contrato lo proyecta como uno de los ecuatorianos mejor pagados del mundo, con ingresos cercanos a siete millones de dólares anuales, entre salario, bonos y derechos de imagen. De correr descalzo a correr sobre césped perfecto.

Pero la historia va más allá del dinero. En 2013, con apenas 9 años, Joel vivía cerca del Estero Salado y luego en Socio Vivienda 2, donde el fútbol era escape y esperanza. Luis “Chocolate” Medina, su primer entrenador, lo llevaba durante años de Guayaquil a Durán. “Era delantero, ahora llega al Liverpool como defensa. Dios sabe”, dice, emocionado.

Ordóñez soñaba con goles y con parecerse a Enner Valencia. El destino lo puso a defender sueños. Hoy, ese niño está a una firma de ser el primer ecuatoriano en vestir la camiseta del Liverpool. De barrio a Anfield. Una película que todavía no termina.

