Willian Pacho, a un paso de un nuevo título con PSG: ¿cuándo y cuál será ese trofeo?

El defensor ecuatoriano se apunta como titular en un duelo decisivo en el fútbol francés. Conoce aquí cuándo juega

El 2026 arranca con una oportunidad de oro para un representante del fútbol ecuatoriano. Willian Pacho, baluarte defensivo del Paris Saint-Germain (PSG), se perfila como el primer tricolor con posibilidades reales de levantar un trofeo en este nuevo año.

Lea también: Barcelona SC y Emelec: el balance de las sanciones recibidas en 2025

El zaguero disputará la Supercopa de Francia, conocida como el Trofeo de Campeones, en un duelo que genera una alta expectativa. Luego de un 2025 lleno de glorias y ganando casi todo, los dirigidos por el español Luis Enrique podrían iniciar otra vez con el pie derecho.

El PSG, que llega tras conquistar tanto la Ligue 1 como la Copa de Francia, se enfrentará al Olympique de Marsella, club que accedió a esta instancia como subcampeón liguero. Este Clásico de Francia tendrá un tinte exótico, ya que la sede elegida es el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en Kuwait.

Willian Pacho utiliza el dorsal 51 en homenaje a su mamá. Archivo

Kevin Rodríguez: Los 5 clubes gigantes que buscan fichar a la 'joya' ecuatoriana Leer más

Para Pacho, este duelo no solo representa la posibilidad de sumar una estrella más a su palmarés, sino de ratificar su gran momento en la élite europea en un año que promete ser histórico para su carrera. El tricolor es inamovible del planteamiento de Enrique y es fundamental en la zona posterior.

¿Cuándo y a qué hora juega PSG ante Olympique de Marsella?

La cita será este jueves 8 de enero. Allí, ambas escuadras reeditarán una de las rivalidades más intensas del fútbol galo. El conjunto parisino parte como favorito tras su hegemonía local, pero el formato del torneo añade presión: si no hay un ganador en el tiempo reglamentario, la suerte se decidirá desde el punto penal.

El cotejo entre Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella será a partir de las 13:00 (hora ecuatoriana). El país estará pendiente de un Willian Pacho que sigue consolidándose como uno de los mejores embajadores del balompié nacional en el Viejo Continente.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!