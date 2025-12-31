Deportistas ecuatorianos revelan qué quemarán del 2025, tras una compleja temporada

Gerlon Congo (c) se colgó la medalla de oro en los Bolivarianos 2025.

Aunque no todo fue ‘color de rosas’ en temporada 2025 el éxito deportivo se hizo presente al final del año. Los representantes de Ecuador en sus respectivas disciplinas, Gerlon Congo, José Rodríguez (boxeadores), María Loreto Arias (patinadora), Luisa Valverde y Jeremy Peralta (luchadores) resaltaron lo logrado. Todos medallistas en los recientes Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima.

Congo y Rodríguez, siguen demostrando que, a pesar de la inestabilidad administrativa en la Federación de Lucha, sus proyecciones son altas para el 2026.

“En el tenemos algunas competencias y esperamos poder asistir a todas ellas y poder igualarnos en el ranking mundial”, dijo Congo, quien este año también se consagró en la Copa América de Ibagué, Colombia.

Jeremy Peralta se proyecta como una de las figuras más destacadas de la lucha libre ecuatoriana. CORTESIA

Por otro lado, la exponente del patinaje de velocidad tricolor afirmó que el 2025 “fue exigente y terminó siendo de mucho orgullo por haber estado en todas las torneos”. Esto, debido a que el anterior fue operada de la rodilla.

“Estaba al borde del retiro porque pasé por momentos muy difíciles, pero describo este año como exitoso, no tanto por las medallas que pude lograr, sino por la resiliencia y la fortaleza de seguir intentando”, agregó Loreto Arias.

Valverde apunta a tener un gran ciclo olímpico para Los Angeles 2028. Firmó sus últimos Juegos Bolivarianos con el oro en la división de los 57 kilogramos. Ella valora lo positivo de lo negativo.

“Este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Sin embargo, me ha hecho una mujer más aguerrida y me ha enseñado que puedo más de lo que creo ser capaz. El próximo año tendrán una Luisa renovada y fortalecida”, aseguró la luchadora.

De igual manera, Peralta proyecta un 2026 “de mucho crecimiento, de resultados y de consagración en una nueva categoría (67 kg)”. Así afrontará el último proceso para “llegar con grandes oportunidades de clasificación a Los Ángeles 2028”.

