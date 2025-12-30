NBA: Nuggets caen y pierden a Nikola Jokic, camino a su cuarto MVP

La estrella del equipo de Denver estará fuera de las canchas casi un mes, aunque con una lesión que pudo ser peor

El basquetbolista serbio Nikola Jokic será baja unas cuatro semanas en la NBA debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda, según informaron este martes 30 de diciembre los Denver Nuggets.

Pese al tiempo de recuperación, el diagnostico médico supone un auténtico alivio para el equipo, pues temían lo peor después de que Jokic, tres veces ‘MVP’ de la NBA, tuviera que abandonar la noche del lunes pasado el partido contra los Heat en Miami.

La lesión se produjo segundos antes del descanso, cuando, en una acción defensiva, su compañero Spencer Jones pisó el pie izquierdo del serbio y provocó que se le doblara gravemente la rodilla.

Tras el choque, Jokic se fue al suelo de inmediato con evidentes gestos de dolor, para abandonar poco después la pista por su propio pie, aunque cojeando, en dirección a los vestuarios.

Sin Jokic en cancha, los Heat terminaron ganando el partido por 147-123. Cabe destacar que antes de su salida, el serbio llevaba 21 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.

¿Cómo iba la temporada de Jokic?

El europeo promedia esta temporada 29,9 puntos, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias por partido, con 16 triples-dobles, y es hasta ahora el gran favorito para coronarse por cuarta vez como ‘MVP’. Sin embargo este suceso puede acarrearle complicaciones que se verán con el pasar de los partidos y dependiendo de la recuperación que le de el equipo.

Los Nuggets (22-10) son terceros en el Oeste y uno de los fuertes candidatos al título. Una lesión más grave del serbio habría comprometido seriamente sus aspiraciones.

