¿Quién es La Cobra? el primer invitado para la Noche Amarilla 2026

El streamer argentino fue el encargado de anunciar la fecha del famoso evento y estará presente en el estadio Monumental

El streamer argentino La Cobra sorprendió días atrás al ser el vocero oficial de Barcelona y anunciar la Noche Amarilla 2026 para el próximo 31 de enero. Incluso después confirmó que es el primer invitado para el ya tradicional evento de presentación de la plantilla amarilla. Incluso avisó que este nuevo año vendrá con nuevo formato y sorpresas.

El anuncio por parte del influencer sorprendió a los aficionados Toreros, quiénes incluso llegaron a cuestionar que él sea quien haga la presentación de un evento tan importante. La realidad es que el argentino es el primer apuntado para una noche que quieren sea inolvidable.

🚨 ​¡ATENCIÓN ECUADOR! ¡Ya tenemos fecha confirmada para la Noche Amarilla 2026! 🟡⚫️🎆🎇



✍️ ¡Anótalo en tu calendario! 📅

🔝 Prepárate para una noche llena de sorpresas, experiencias únicas y el sentimiento que une a todo el país. pic.twitter.com/vGprS3GagI — Havoline Deportivo (@havolinedeport) December 25, 2025

¿Quién es La Cobra?

El nombre real de La Cobra es Lautaro del Campo, argentino de 28 años conocido por hacer streams relacionados con el fútbol. Es confeso hincha de Boca Juniors y el Barcelona de España, tanto así que tiene un equipo en la Kings League junto a Lamine Yamal.

Actualmente hace sus transmisiones en vivo en la plataforma Kick, aunque comenzó, como la mayoría de streamers, en Twitch. Participó en la Velada del Año de Ibai y en Parense de Manos, ambos eventos de boxeo para streamers ganando ambas peleas.

Su frase más conocida es "Boeeeeee", que suele decir durante sus transmisiones. Tiene millones de seguidores en las redes sociales y ha ganado más popularidad internacional por sus debates con el español DJ Mario.

🙌🤩 ¡PRIMER INVITADO DE LUJO CONFIRMADO! ✅@lautarodeIcampo confirmó su presencia en la Noche Amarilla, el próximo 31 de enero del 2026. pic.twitter.com/mHPFRnPEKX — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) December 26, 2025

¿Qué se sabe de la Noche Amarilla 2026?

Por ahora solo se ha confirmado que la Noche Amarilla será el sábado 31 de enero en el estadio Monumental de Guayaquil. Por ahora no se han revelado más detalles como el jugador internacional invitado, el rival o si va haber más streamers invitados.

Hay que recordar que esto no tiene nada que ver con el partido que Barcelona jugará con el Inter Miami el próximo 7 de febrero, son dos eventos distintos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!