Barcelona SC confirmó la fecha para la Noche Amarilla 2026: ¿Cuándo será?

Los toreros ya conocen el día en que se realizará la tradicional noche de presentación de la plantilla de la temporada 2026

La expectativa ha terminado para la hinchada más grande del país. Barcelona Sporting Club, en alianza estratégica con Havoline, confirmó que la Noche Amarilla 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero. El evento, que sirve como vitrina oficial para la plantilla de la nueva temporada, promete una renovación en su estructura.

El anuncio contó con la participación del destacado streamer argentino Lautaro del Campo, conocido como la Cobra, quien fue el encargado de revelar la fecha definitiva. Esta colaboración evidencia la apuesta de la empresa privada por integrar figuras internacionales de la era digital, refrescando la tradición que caracteriza al Ídolo del Astillero.

Para esta edición, la organización ha puesto énfasis en la accesibilidad. Se confirmó que el evento contará con precios populares, buscando garantizar que la familia amarilla pueda colmar las gradas del estadio Monumental. Aunque los detalles del espectáculo central se mantienen bajo reserva, se anticipa un formato renovado con experiencias inmersivas para los asistentes.

La Noche Amarilla 2026 se acerca

La Noche Amarilla también estuvo en Quito. Archivo

Barcelona define su hoja de ruta para 2026 luego de un año en que no fue exitoso, a pesar de la fiesta de los cien años. Durante el 2025, el concepto de la Noche Amarilla evolucionó hacia un formato itinerante bajo la Gira del Centenario, llevando la pasión de los toreros más allá de sus fronteras habituales.

Desde el estadio Monumental hasta escenarios en Estados Unidos (Nueva Jersey), pasando por Quito, Portoviejo y Santo Domingo, el club logró conectar con su hinchada en múltiples latitudes antes de retomar su formato centralizado para la próxima temporada

