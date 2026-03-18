Revisión vehicular en Guayaquil: ATM amplía plazo sin multa hasta el 31 de marzo

La ATM extendió el plazo de revisión técnica vehicular sin multa hasta el 31 de marzo. ¿Quiénes aplican?

ATM amplía plazo sin multa hasta el 31 de marzo.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil amplía plazo de revisión vehicular sin multa hasta marzo.

La entidad informó que extendió el plazo para cumplir con la revisión técnica vehicular sin aplicar multas por calendarización. La medida estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, como respuesta a fallas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito.

Según la ATM, los vehículos particulares con dígito 1 y el transporte escolar con dígitos 1 y 2 podrán realizar el trámite sin recargos, pese a no haber cumplido en febrero.

La ATM explicó que esta decisión se tomó debido a la suspensión del sistema de la ANT, lo que afectó la atención regular de los usuarios en semanas anteriores.

¿Quiénes pueden acceder a la ampliación del plazo?

Durante marzo, la ampliación aplica específicamente a:

Vehículos particulares con dígito 1

Transporte escolar con dígitos 1 y 2

En marzo ampliamos el plazo de calendarización para la Revisión Técnica Vehicular.



Hasta el 31 de marzo se atenderá a los usuarios sin aplicar multa por calendarización, debido a la afectación del servicio por la suspensión del sistema informático de la ANT.



🚗 Vehículos… pic.twitter.com/I1YMPZgmhX — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) March 17, 2026

Además, la calendarización normal continúa para otros usuarios.

Revisión vehicular en marzo: ¿qué pasa con el dígito 2?

La ATM recordó que durante marzo también continúa la atención regular para los vehículos cuyo último dígito es 2, por lo que estos conductores deben cumplir con el cronograma habitual.

Las autoridades recomiendan planificar la visita con anticipación para evitar congestiones en los centros de revisión.

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