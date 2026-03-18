Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Revisión técnica vehicular Guayaquil
ATM amplía plazo sin multa hasta el 31 de marzo.Archivo Expreso

Revisión vehicular en Guayaquil: ATM amplía plazo sin multa hasta el 31 de marzo

La ATM extendió el plazo de revisión técnica vehicular sin multa hasta el 31 de marzo. ¿Quiénes aplican?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil amplía plazo de revisión vehicular sin multa hasta marzo

La entidad informó que extendió el plazo para cumplir con la revisión técnica vehicular sin aplicar multas por calendarización. La medida estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, como respuesta a fallas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito.

RELACIONADAS

Según la ATM, los vehículos particulares con dígito 1 y el transporte escolar con dígitos 1 y 2 podrán realizar el trámite sin recargos, pese a no haber cumplido en febrero.

La ATM explicó que esta decisión se tomó debido a la suspensión del sistema de la ANT, lo que afectó la atención regular de los usuarios en semanas anteriores.

¿Quiénes pueden acceder a la ampliación del plazo?

Durante marzo, la ampliación aplica específicamente a:

  •  Vehículos particulares con dígito 1

  •  Transporte escolar con dígitos 1 y 2

Además, la calendarización normal continúa para otros usuarios.

Revisión vehicular en marzo: ¿qué pasa con el dígito 2?

La ATM recordó que durante marzo también continúa la atención regular para los vehículos cuyo último dígito es 2, por lo que estos conductores deben cumplir con el cronograma habitual.

Las autoridades recomiendan planificar la visita con anticipación para evitar congestiones en los centros de revisión.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Santiago Díaz llega a la Fiscalía General entre gritos de “violador”

  2. El muro negro de Trump: Blindaje metálico y calor extremo en la frontera con México

  3. Kabul prepara un funeral colectivo para las víctimas del bombardeo a un centro médico

  4. John Reimberg invita a Colombia a solucionar el impasse a través de las cancillerías

  5. Inés Manzano fija fecha para el fin de los apagones en Santa Elena

LO MÁS VISTO

  1. Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

  2. Allanamientos en Ecuador: juristas advierten desvío de la figura legal

  3. Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

  4. Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

  5. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

Te recomendamos