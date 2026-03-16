Cierre avenida Rodolfo Baquerizo Nazur: Carriles que se bloquean desde el 20 de marzo

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) confirmó el cierre y los desvíos que habrá en esta vía de la ciudadela La Alborada

Los trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur serán en el tramo ubicado entre esta intersección, con José María Egas, y Agustín Freire.

Desde este viernes 20 de marzo de 2026 habrá cierre vial en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la ciudadela La Alborada, así como desvíos de buses de transporte urbano y vehículos particulares.

Los trabajos, que incluyen reposición del pavimento de hormigón y rediseño de aceras, entre otras obras, se extenderán al menos por 11 meses, según indicó el Municipio de Guayaquil.

¿Cuál será el primer carril cerrado en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) confirmó este lunes 16 de marzo, con una publicación en sus redes sociales, que el cierre al tránsito vehicular será en los tres carriles en sentido sur-norte.

Es decir que, quienes circulan desde la avenida Agustín Freire hacia la avenida José María Egas, no podrán ingresar a la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, durante los próximos cinco meses.

Luego vendrá el cierre, por seis meses, de los carriles en sentido norte-sur, es decir, entre José María Egas y Agustín Freire.

La ATM aclaró que estará habilitado el cruce por las intersecciones de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur con José María Egas y José María Roura.

Desde el viernes 20 de marzo iniciarán los trabajos de renovación urbana en la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, por lo que se implementarán cierres y desvíos vehiculares en el sector de La Alborada.



Durante la primera fase de la obra se cerrará el tramo entre la Av. Agustín Freire y… pic.twitter.com/V5l8YHWX4d — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) March 16, 2026

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Estos desvíos habrá en la ciudadela La Alborada

Para quienes circulan en sentido sur-norte, existen dos alternativas de circulación:

Girar a la derecha por la avenida Agustín Freire y avanzar hasta la avenida Isidro Ayora (redondel del monumento a Jaime Roldós y Martha Bucaram)

Giro a la izquierda por la av. Agustín Freire hasta la avenida Francisco de Orellana

Los desvíos para los buses de transporte urbano serán por rutas:

Líneas: 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143 (Rodolfo Baquerizo Nazur – Agustín Freire (Garzocentro) – Isidro Ayora (redondel) – José María Egas – Rodolfo Baquerizo

121: Agustín Freire – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Rodolfo Baquerizo

65: Av. José María Roura – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Av. Rodolfo Baquerizo

En la intersección de Rodolfo Baquerizo Nazur y Agustín Freire habrá el desvío para vehículos

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"¿Para qué? ¿Regeneración urbana de que? Desorden, más tráfico, más saturación de carros a vías que en hora pico ya no aguantan un vehículo más", fue el reclamo de Márgara Aguirre en la publicación de la ATM, en la red social Instagram.

"Hace menos de 3 años 'renovaron' todo ese tramo... ¿Otra vez ahora?", fue la pregunta de Andrés Medina, también en esa red social.

Son los cuestionamientos de residentes de La Alborada y de quienes transitan por esta vía a una obra que está a horas de iniciarse.

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