Desvío La Alborada: Obras en avenida Rodolfo Baquerizo Nazur comienzan el 20 de marzo

El Municipio hará la "reconstrucción integral" de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, entre José María Egas y Agustín Freire.

Los trabajos en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur incluyen el reemplazo del hormigón, que presenta algunos baches.

Los trabajos de reconstrucción de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la ciudadela La Alborada, norte de Guayaquil, comenzarán este viernes 20 de marzo de 2026.

Así lo anunció el Municipio de Guayaquil este lunes 16 de marzo, recordando que la intervención durará al menos 11 meses, con cierres viales entre José María Egas y Agustín Freire.

Desvíos para buses y vehículos particulares

El primer cierre será en sentido sur-norte, desde Agustín Freire hasta José María Egas.

Luego se hará, por seis meses, el cierre en el sentido norte-sur, indicó el Municipio en una publicación en su sitio web.

Para quienes circulan en sentido sur-norte, existen dos alternativas:

Girar a la derecha por la avenida Agustín Freire y avanzar hasta la avenida Isidro Ayora (redondel del monumento a Jaime Roldós y Martha Bucaram)

Giro a la izquierda por la av. Agustín Freire hasta la avenida Francisco de Orellana

Estos son los desvíos para los buses de transporte urbano:

Líneas: 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143 (Rodolfo Baquerizo Nazur – Agustín Freire (Garzocentro) – Isidro Ayora (redondel) – José María Egas – Rodolfo Baquerizo

(Rodolfo Baquerizo Nazur – Agustín Freire (Garzocentro) – Isidro Ayora (redondel) – José María Egas – Rodolfo Baquerizo 121 : Agustín Freire – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Rodolfo Baquerizo

: Agustín Freire – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Rodolfo Baquerizo 65: Av. José María Roura – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Av. Rodolfo Baquerizo

A la altura de la avenida Agustín Freire comenzará el cierre vial que durará cinco meses

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Además de reemplazar el pavimento de hormigón, que muestra baches en algunos puntos, se prevé renovar los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje de aguas lluvias.

"La intervención incluye el reemplazo de los kioscos existentes por estructuras con mejor diseño, soterramiento de cables, instalación de nuevas luminarias LED, reemplazo de postes, nuevas jardineras y siembra de especies arbóreas, así como el rediseño y construcción de nuevas aceras", detalló la Alcaldía en su publicación.

EXPRESO recogió, en febrero del 2026, las críticas ciudadanas porque esta obra es similar a una que se hizo hace cinco años, y cuestionaron lo que consideran falta de planificación.

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