Cierres viales en La Alborada: ¿cuándo comenzarán los trabajos?

La ciudadanía cuestiona la planificación y que se ejecuten obras similares a las ya realizadas en 2021

La ciudadanía sugiere que las calles del vecindario sean más amigables para el peatón, sobre todo los de la tercera edad. Muchos fundadores de este barrio siguen habitándolo.

La renovación de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la ciudadela La Alborada, comenzará oficialmente la tercera semana de febrero de 2026. Los trabajos, según informó el Municipio de Guayaquil, forman parte de un proyecto integral que busca mejorar el pavimento, las aceras, el drenaje y la señalización vial. Se espera que la primera fase de los trabajos duren al menos cinco meses.

La ciudadanía cuestiona la falta de planificación

Frente a ello la ciudadanía cuestiona que se ejecuten trabajos similares a los que ya se hicieron hace cinco años. "Recuerdo que en 2021, la Alcaldía rompió ya calles y jardineras, y que asimismo por meses se vio todo afectado. Recuerdo que en ese entonces se habló de una mega generación. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué otra vez los trabajos? Esas son las cosas que no se entienden en la ciudad, que no se planifican. Y allí el gran y eterno error", señaló Juliana García, residente de la cuarta etapa.

Ramiro Loayza, quien habita en la etapa siguiente, cuestiona lo mismo. ¿Qué pasó en 2021? ¿Falló como siempre la planificación? ¿Por qué no se hizo ya ahí el trabajo integral que se prometió? Si ahora lo que se hará es hacer las aceras mucho más amplias, perfecto... Pero lo ideal, lo que esperamos como residentes, es que las vías internas sean más amigables, que los parques sean más vivos y que el vecindario como tal sea más iluminado. Ojalá esto se contemple también ahora o al menos más adelante, pero en esta administración", pensó.

Desde el inicio de las obras, varios tramos de la avenida serán cerrados parcialmente, lo que afectará la circulación de vehículos particulares y transporte público. Las intersecciones más impactadas serán las comprendidas entre la avenida Agustín Freire y la avenida José María Egas, en el sector que va desde Estuardito hasta cerca de Garzocentro y KFC.

Los desvíos en la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur, la arteria principal del vecindario, afectarán a unos 56.000 vehículos que circulan diariamente por la ciudadela Alborada.

Transporte público:

Como publicó EXPRESO días atrás, algunas rutas de buses cambiarán sus trayectos habituales para evitar las áreas de obra. Los conductores deberán seguir las rutas alternativas definidas por la autoridad municipal, mientras que otras líneas podrán circular por intersecciones habilitadas. La recomendación para los usuarios es informarse con anticipación sobre los desvíos y planificar sus recorridos.

Desvíos de buses urbanos durante los trabajos:

Líneas 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143:

Rodolfo Baquerizo – Agustín Freire (Garzocentro) – Isidro Ayora (redondel) – José María Egas – Rodolfo Baquerizo.

Línea 65:

Av. José María Roura – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Av. Rodolfo Baquerizo.

Adicionalmente, se cerrará el acceso en sentido sur–norte del paso elevado ubicado cerca del centro comercial Garzocentro, que conecta la ciudadela Garzota con La Alborada.

En La Alborada se han realizado varios arreglos en los últimos años En 2021 se hizo ya una regeneración integral. ARCHIVO EXPRESO

Impacto en vecinos y comerciantes:

Los residentes del sector y los comercios cercanos deberán adaptarse a los cierres y desvíos, sobre todo durante las primeras semanas de trabajos, cuando se esperan mayores congestiones y ajustes en la circulación.

Consejos para circular durante las obras:

Evitar transitar por la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur en horas punta.

Usar rutas alternas señalizadas por la municipalidad.

Consultar las redes oficiales y páginas de transporte urbano para conocer los cambios en rutas de buses.

Prever más tiempo para llegar a tu destino durante los primeros días de los cierres.

