Turno para revisión técnica vehicular de ATM en Guayaquil se suspende temporalmente

El trámite para los vehículos cuya placa termine en 1, que correspondía hacerlo en febrero, se extendió hasta el 14 de marzo

La revisión técnica vehicular en Guayaquil está a cargo del consorcio SGS – Revisiones Técnicas.

Fallas en el sistema informático de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llevaron a la entidad a cancelar temporalmente la emisión de turnos para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en Guayaquil.

La ATM anunció este lunes 2 de marzo que los usuarios "pueden acercarse directamente a los centros de RTV sin necesidad de agendar un turno" por la página web de la entidad.

"En este momento, la generación de turnos a través de la plataforma institucional se encuentra afectada, por lo que se mantiene esta alternativa para garantizar la atención", explicó la ATM en un comunicado.

La institución no precisó cuándo se retomaría la entrega de citas vía Internet. Mientras tanto, seguirá la atención directa a los propietarios de vehículos motorizados.

Plazo para la revisión vehicular del dígito 1

La ATM recordó que se amplió el plazo, sin multas, para que se realice la RTV de los vehículos cuyo último dígito de la placa es 1.

Febrero era el mes designado para este número, pero la ATM atenderá esos casos hasta el próximo 14 de marzo.

También se advirtió que hay anomalías en el trámite de matriculación por primera vez, debido a fallas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

