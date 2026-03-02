Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

revisión técnica vehicular SGS Guayaquil
La revisión técnica vehicular en Guayaquil está a cargo del consorcio SGS – Revisiones Técnicas.CORTESÍA DE SGS

Turno para revisión técnica vehicular de ATM en Guayaquil se suspende temporalmente

El trámite para los vehículos cuya placa termine en 1, que  correspondía hacerlo en febrero, se extendió hasta el 14 de marzo

Fallas en el sistema informático de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llevaron a la entidad a cancelar temporalmente la emisión de turnos para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en Guayaquil.

RELACIONADAS

La ATM anunció este lunes 2 de marzo que los usuarios "pueden acercarse directamente a los centros de RTV sin necesidad de agendar un turno" por la página web de la entidad.

"En este momento, la generación de turnos a través de la plataforma institucional se encuentra afectada, por lo que se mantiene esta alternativa para garantizar la atención", explicó la ATM en un comunicado.

La institución no precisó cuándo se retomaría la entrega de citas vía Internet. Mientras tanto, seguirá la atención directa a los propietarios de vehículos motorizados.

RELACIONADAS

Plazo para la revisión vehicular del dígito 1

agente de ATM citando a conductor

Sustituir multas de ATM: Cómo funciona y qué sanciones se pueden canjear

Leer más

La ATM recordó que se amplió el plazo, sin multas, para que se realice la RTV de los vehículos cuyo último dígito de la placa es 1.

Febrero era el mes designado para este número, pero la ATM atenderá esos casos hasta el próximo 14 de marzo.

También se advirtió que hay anomalías en el trámite de matriculación por primera vez, debido a fallas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Manta vs Independiente del Valle HOY: sigue aquí EN VIVO el partido en Manta

  2. Auto se estrella contra un restaurante en Guayaquil y minutos después lo saquean

  3. Cynthia Gellibert activa coordinación por lluvias: ¿qué organismos participaron?

  4. ¿Lloverá en Guayaquil esta semana? Esto dice el INAMHI

  5. FIFA propone roja directa por cubrirse la boca en altercados

LO MÁS VISTO

  1. Toque de queda en cuatro provincias: Noboa lanza segunda fase de seguridad

  2. Fernando Cornejo "renuncia a todos sus cargos" en el Municipio de Guayaquil

  3. Toque de queda en Ecuador: las provincias con restricciones desde el 15 de marzo

  4. Madre de Aquiles Álvarez: “Mis hijos están presos porque se atrevieron a incomodar”

  5. Sustituir a Colombia demanda años, trámites y más gastos

Te recomendamos