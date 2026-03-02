Expreso
Fito
Alias Fito es uno de los procesados en el caso Blanqueo Fito.Archivo

Se reinstala audiencia preparatoria de juicio en el caso Blanqueo Fito

La jueza Karol Zambrano hizo la convocatoria para los días 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2026

La jueza Karol Zambrano, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, convocó a la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Blanqueo Fito. 

La diligencia se realizará los días 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2026, desde las 18:00 de forma telemática. Además, reunirá a 17 personas naturales y 4 personas jurídicas procesadas por presunto lavado de activos. Estos últimos son 4 empresas que habrían sido utilizadas como parte de la estructura para canalizar movimientos económicos y adquirir bienes.

Este caso investiga una presunta estructura financiera que habría operado para dar apariencia de legalidad a bienes y recursos que, según la Fiscalía, tendrían origen ilícito. Entre los procesados consta José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, junto a varios familiares y personas de su entorno. 

Esta investigación tomó fuerza tras la recaptura de Macías en junio de 2025 en Montecristi. Ya que dónde él estaba, la policía encontró lingotes y piezas de oro de 18 quilates, valorados en aproximadamente $2 millones. Eso fue el inicio para que la Fiscalía amplíe la investigación hacia operaciones financieras, adquisición de inmuebles y constitución de compañías que, según la hipótesis, no guardarían correspondencia con la capacidad económica declarada de los procesados.

¿Qué se define esta semana en este caso?

En esta audiencia preparatoria, la jueza analizará la validez formal de la acusación fiscal, resolverá pedidos de exclusión o nulidad planteados por las defensas y determinará si existen suficientes elementos de convicción para llamar a juicio a los procesados.

¿Quiénes son los investigados en el caso Blanqueo Fito?

Además de Fito, algunos de los investigados son: Ronald Javier Macías Villamar, Yandry Nicomedes Macías Villamar, Verónica Narcisa Briones Zambrano, Angie Darleny Briones Zambrano y Alex Martín Martínez Paladines. Mientras que las empresas procesadas son: Ferro Mundo S.A., Iris Limpieza Cía. Ltda., QueenWater S.A. y Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A.

