Caso Blanqueo Fito: Fiscalía sostiene acusación con casi 200 elementos de convicción

La jueza a cargo suspendió este jueves 19 de febrero del 2026 la audiencia en curso y dispuso su reinstalación para las 08:30 del 23 de febrero, luego de que la Fiscalía culminara la exposición de su dictamen acusatorio, sustentado —según lo expuesto— en alrededor de 200 elementos de convicción reunidos durante la investigación.

De acuerdo con la presentación fiscal, entre los insumos técnicos que fundamentan la acusación constan pericias de perfilación criminal, análisis de lavado de activos, tributación fiscal, cotejamiento de voces, avalúo de bienes muebles e inmuebles, informes de identidad fisonómica y morfológica, informática forense, valoración psicológica y análisis telefónico, además de cooperación penal internacional.

Operativos y bienes asegurados

En el marco de operativos simultáneos coordinados con la Policía Nacional en Manabí, Guayas y Pichincha, se reportaron 33 allanamientos y la incautación de 47 inmuebles con fines de comiso, con un valor referencial de $14’547.644,99.

12 vehículos, valorados en aproximadamente $412.000.

Mobiliario, equipos de oficina, maquinaria, sistemas de videovigilancia y mercadería de ferretería, entre otros, con un valor conjunto estimado de $564.520,59.

Joyas incautadas y valoración pericial

Yandry Nicomedes Macías Villamar, hermano de alias Fito, es uno de los investigados por supuesto lavado de activos en el caso Blanqueo Fito. Foto: Cortesía X Fiscalía

En una intervención realizada en Montecristi, Manabí, el 25 de junio de 2025, fueron detenidas varias personas, entre ellas José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), de acuerdo con el parte correspondiente.

En el lugar se hallaron joyas —anillos, cadenas, pendientes, dijes y relojes— con un peso aproximado de 8.000 gramos de oro de 18 quilates, cuyo valor pericial asciende a $2’096.803,19. Como referencia, el expediente consigna un monto presumible de lavado de activos de $25’882.658,42, asociado al circuito investigado.

Próximos pasos procesales

Con el dictamen acusatorio ya expuesto, la reinstalación prevista para el 23 de febrero a las 08:30 permitirá continuar con las intervenciones de las partes, los alegatos y la revisión judicial de los elementos consignados, antes de que se adopten decisiones de fondo en la causa.

