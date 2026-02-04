Fiscalía sin fondos para digitalizar expediente del caso Blanqueo Fito

Un pedido de la defensa abrió el debate, pero finalmente el expediente solo podrá revisarse de forma presencial

La Fiscalía expuso que no cuenta con recursos económicos ni condiciones materiales para digitalizar de forma íntegra el voluminoso expediente del caso Blanqueo Fito, una causa por presunto lavado de activos que involucra al entorno del líder criminal José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, líder de Los Choneros.

La aclaración quedó asentada oficialmente en el proceso, a pocos días de que este 5 de febrero de 2026 se reinstale la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.

El pronunciamiento consta en un oficio remitido por la agente fiscal María Luna, de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti), en respuesta a un pedido de la defensa técnica, que solicitó la entrega completa del expediente fiscal en formato digital, alegando limitaciones para su revisión.

Un expediente que supera las 44.000 fojas

Según explicó la Fiscalía, el expediente alcanzó 44.421 fojas distribuidas en 444 cuerpos al momento del cierre de la instrucción fiscal. Hasta ese punto, el proceso de digitalización (asumido por la propia institución) costó $4.441,10. Posteriormente, la causa continuó creciendo y actualmente supera los 449 cuerpos y 44.800 fojas, lo que vuelve inviable asumir una nueva digitalización total.

En su respuesta, Fiscalía señaló que no existe una disposición legal expresa ni una partida presupuestaria que obligue a la institución a reproducir íntegramente expedientes de esta magnitud en formato digital, ni a asumir los costos de ese proceso adicional.

El caso por presunto lavado de activos vincula al entorno de alias Fito, líder de Los Choneros.. Archivo

Acceso al expediente del caso Blanqueo Fito

Pese a descartar la digitalización completa, la Fiscalía dejó constancia de que el acceso al expediente físico está plenamente garantizado, de manera permanente, continua y sin restricción, durante días y horas laborables, a través del despacho fiscal correspondiente.

En la práctica, esto implica que las partes procesales que deseen revisar el contenido del expediente deberán hacerlo de forma presencial, acudiendo al despacho fiscal, bajo los mecanismos ordinarios de consulta.

Este criterio fue respaldado judicialmente. El 3 de febrero de 2026, la jueza Karol Zambrano remitió una providencia en la que incorporó formalmente la respuesta de la Fiscalía al expediente y dejó constancia expresa de que el acceso al proceso está garantizado, con el objetivo de evitar futuras controversias procesales.

Audiencia del caso Blanqueo Fito se reinstala este 5 de febrero

Este pronunciamiento se da en la antesala de la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, convocada para los días 5, 9 y 10 de febrero de 2026 desde las 14:30, y 11 de febrero desde las 09:30, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

En esta fase procesal, la jueza deberá resolver sobre la validez de lo actuado, las solicitudes de las partes y si el caso avanza a la etapa de juicio.

¿Qué es el caso Blanqueo Fito?

El caso Blanqueo Fito investiga un presunto esquema de lavado de activos, a través del cual se habría intentado ocultar y legitimar dinero de origen ilícito proveniente de actividades criminales.

La investigación no se centra únicamente en alias Fito, sino en su entorno familiar, personas cercanas y varias empresas, que habrían sido utilizadas para mover recursos, adquirir bienes y justificar ingresos.

Por esta razón, la causa incluye tanto a personas naturales como jurídicas, y se ha convertido en uno de los expedientes más extensos y complejos en materia de crimen organizado y lavado de activos que se tramitan actualmente en la justicia ecuatoriana.

