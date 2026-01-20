Caso Blanqueo Fito: las nuevas pruebas de la Fiscalía por lavado de activos

La indagación se inició el 3 de abril de 2024, tras reportes que alertó sobre movimientos bancarios atípicos

Las diligencias judiciales se enmarcan en el denominado Caso Blanqueo Fito.

La Fiscalía presentó nuevas evidencias dentro del denominado Caso Blanqueo Fito, un proceso que investiga una presunta red de lavado de activos vinculada al exlíder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y a su círculo cercano. La causa implica a 17 personas naturales y cuatro empresas, señaladas por supuestamente legitimar fondos ilícitos provenientes de diversas actividades criminales.

La indagación se inició el 3 de abril de 2024, tras un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que alertó sobre movimientos bancarios atípicos dentro del círculo familiar de alias Fito. Entre 2016 y 2023, su esposa Mariela Peñarrieta y Verónica Briones, pareja sentimental, habrían ingresado más de $2,4 millones al sistema financiero nacional sin justificar su origen

Según el expediente, estos recursos provendrían de actividades ilícitas cometidas por estructuras criminales asociadas a Los Choneros, como narcotráfico, microtráfico, extorsión, secuestro, sicariato y cobros ilegales en centros penitenciarios.

El pasado 2 de junio, durante varios allanamientos se incautan vehículos y 46 inmuebles dentro de la investigación por el caso Blanqueo Fito. Foto: Cortesía X Fiscalía

Las nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía

Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio instalada el 19 de enero de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Fiscalía presentó un conjunto actualizado de elementos de convicción, entre los que destacan:

Pericias contables y tributarias que evidencian discrepancias entre los ingresos declarados por los implicados y su patrimonio real.

Reportes bancarios y extractos financieros que mostrarían movimientos inconsistentes con la actividad económica registrada por las personas y empresas involucradas.

Información patrimonial ampliada, incluyendo análisis de bienes muebles e inmuebles presuntamente adquiridos con capital ilícito

Empresas y personas procesadas

La causa involucra a cuatro compañías: Iris Limpieza Cía. Ltda., Transporte de Carga Pesada Jomavi S. A., Queenwater S. A. y Ferro Mundo S. A., señaladas por su presunta participación en distintos esquemas financieros destinados a canalizar y ocultar fondos de origen ilícito

Entre los investigados se encuentran familiares directos e indirectos de alias Fito —esposa, hijos, hermanos, padres y cuñados— además de personas allegadas y propietarios de inmuebles relacionados con la red.

