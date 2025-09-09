8 familiares de Macías Villamar van a prisión por caso Blanqueo Fito

Jueza dictó prisión preventiva para la esposa, hijos y otros familiares de alias Fito. Les incautarán 30 bienes inmuebles

La resolución es un golpe al entorno cercano de Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'. La jueza de la Unidad de Garantías Penales Especializada para en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dictó la noche del 8 de septiembre de 2025 prisión preventiva en contra del cabecilla de Los Choneros y de ocho familiares suyos, procesados como presuntos participantes en el delito de lavado de activos.

(Te invitamos a leer| Fiscalía pide la prisión preventiva para los familiares de alias Fito)

La resolución la dictó durante la audiencia de formulación de cargos del lunes. Allí la que la Fiscalía los vinculó al caso Blanqueo Fito, en el que Ministerio Público investigaba una supuesta red delictiva en la que participaban los familiares del cabecilla para crear y manejar empresas fachada en las que lavaban el dinero que obtenían del narcotráfico y la extorsión.

Luego de formularles cargos, la Fiscalía establecerá la responsabilidad de los ahora procesados, entre quienes están Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de alias Fito; y los dos hijos mayores del narcotraficante, Adolfo Jair y Michelle Jamilet Macías Peñarrieta, entre otros.

Según informó la Fiscalía, aparte de Fito y ocho familiares, otro de los procesados recibió medidas alternativas, pues al tratarse de un adulto mayor deberá presentarse periódicamente ante la autoridad.

La magistrada también dispuso que se incauten 30 bienes inmuebles y que las cuatro personas jurídicas (empresas) QueenWater, Ferro Mundo, Iris y limpieza y Transporte de carga pesada Jomavi sean clausuradas e intervenidas.

El pasado 2 de junio, durante varios allanamientos se incautan vehículos y 46 inmuebles dentro de la investigación por el caso Blanqueo Fito. Foto: Cortesía X Fiscalía

20 familiares de Fito procesados por lavado

Con la vinculación de las diez personas naturales (Fito y nueve familiares), así como 5 personas jurídicas (compañías), el número de sospechosos investigados en este caso asciende a 21. Esto porque la Fiscalía procesó antes a otros seis, entre los cuales figura la pareja sentimental del narcotraficante, Verónica Briones, y los padres de la mujer.

#AHORA | #CasoBlanqueoFito: Jueza dicta prisión preventiva contra 9 de los procesados y presentación periódica para un adulto mayor. Además, ordena la clausura, suspensión temporal e intervención de las 4 personas jurídicas, y otorga la incautación de 30 bienes inmuebles. pic.twitter.com/IkClQsHIna — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 9, 2025

Los detalles de los inmuebles que serán incautados se desconocen, pues la audiencia fue declarada como reservada desde la semana pasada, luego de que la Defensoría Pública solicitó que se restrinja el acceso a la diligencia.

Fito, por su parte, está encarcelado en Estados Unidos, luego de haber sido extraditado. El próximo 19 de septiembre enfrentará una audiencia en la que se conocerá el estado de la investigación en su contra por supuesto tráfico de drogas, armas y crimen organizado.

