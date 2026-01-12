Carolina Sánchez: "Escuchar su llanto por primera vez fue la sensación más bonita"

Alaia, la hija de la chef Carolina Sánchez, nació el pasado 26 de diciembre en España y, según ha confesado la jueza de MasterChef Celebrity, esta nueva etapa de su vida la está disfrutando como nunca antes.

“Aunque ha sido toda una aventura, no puedo estar más que agradecida por tenerla con nosotros”, expresó la chocha madre que reveló que el parto fue por cesárea, ya que la pequeña nunca llegó a colocarse en la posición adecuada pese a intentarlo. “Escuchar su llanto por primera vez fue la sensación más bonita que he sentido en mi vida. Cuando la pusieron sobre mi pecho no pude hacer más que llorar de emoción”, añadió.

Rápida recuperación

También contó que la intervención fue todo un éxito y que, aunque los días posteriores fueron algo dolorosos, su recuperación ha sido sorprendentemente rápida.

“Ya casi no tengo molestias”. Además destacó lo buena que es Alaia: duerme bien y la mayoría de las noches solo se despierta una vez para comer. “Tengo la suerte de tener mucha leche, así que se alimenta exclusivamente de leche materna”.

Entre cambios de pañales, visitas al pediatra... Carolina reconoce que el tiempo vuela, pero deja claro que está disfrutando la maternidad al máximo: “No da tiempo para mucho pero estoy gozando cada minuto con mi bebé”.

Antes del esperado nacimiento quiso inmortalizar su embarazo con una sesión de fotos en los paisajes invernales de La Rioja, donde posó luciendo su barriga. En las imágenes destacó un poncho de estilo andino.

El anuncio de su embarazo

Desde que supo que sería mamá, ha compartido esta dulce etapa con sus seguidores en redes sociales los cuales han sido testigos de cada emoción. El anuncio oficial de su embarazo lo hizo en julio de 2025.

