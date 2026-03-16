Aldair Quintana llega a Independiente del Valle tras cerrar su ciclo en Bucaramanga

El portero colombiano dejó oficialmente el club y se suma a Independiente del Valle para afrontar los retos del club local

Aldair Quintana fue anunciado como nuevo refuerzo de Independiente del Valle, equipo ecuatoriano que apostó por la experiencia del arquero colombiano para fortalecer su plantilla de cara a los desafíos de la temporada.

El portero de 31 años llega procedente de Atlético Bucaramanga, club con el que cerró una etapa significativa en el fútbol colombiano. Durante su paso por el conjunto santandereano se convirtió en una de las figuras del equipo y fue determinante en la histórica conquista de la primera estrella del club en la liga local.

La salida de Quintana estuvo marcada por un ambiente emotivo en Bucaramanga. El arquero se despidió de la institución y de la hinchada que lo acompañó durante su ciclo, agradeciendo el respaldo recibido mientras defendió el arco del equipo conocido como el “Leopardo”.

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Refuerzo oficial para el arco rayado

En paralelo, el club ecuatoriano hizo oficial su llegada a través de sus canales institucionales, destacando su trayectoria y seguridad bajo los tres palos. La directiva del cuadro de Sangolquí decidió ejecutar la cláusula de rescisión del guardameta, que rondaría los 350.000 dólares.

La incorporación responde también a la necesidad deportiva del equipo tras la lesión del arquero titular paraguayo, lo que obligó a buscar una alternativa de jerarquía en el mercado. Con este fichaje, Independiente del Valle suma un portero con experiencia y regularidad en torneos de alto nivel.

Para Quintana, este movimiento representa su primera experiencia formal en el fútbol del exterior y una oportunidad de mostrarse en el plano internacional, especialmente en la Copa Libertadores, torneo en el que el club ecuatoriano suele ser protagonista.

Así fue despedido Aldair Quintana por la hinchada de Atlético Bucaramanga. El arquero se sumará a #IDV 🇪🇨⚽️.



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Se espera que el arquero arribe en las próximas horas a Quito para someterse a los exámenes médicos y ponerse a disposición del cuerpo técnico del equipo rayado, con la mira puesta en consolidarse como una de las piezas clave del plantel.

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