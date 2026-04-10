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LO QUE DEBES SABER Transición Económica: Venezuela abandona el estatismo chavista buscando legitimidad y capitales bajo tutela de Washington.



Venezuela abandona el estatismo chavista buscando legitimidad y capitales bajo tutela de Washington. Desafío de Seguridad: La ley es solo el inicio; el éxito depende de recuperar el control territorial frente a grupos armados.



La ley es solo el inicio; el éxito depende de recuperar el control territorial frente a grupos armados. Potencial de Inversión: El coltán y el oro posicionan a Venezuela como un actor estratégico en la cadena tecnológica global.

El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves 9 de abril de 2026, una ley de minería que abre la puerta a inversores extranjeros a la explotación de las vastas reservas del país, tras tomar la misma medida con la industria petrolera bajo la presión de Estados Unidos.

Venezuela dio un paso más hacia la transformación profunda del modelo estatal en el manejo de recursos naturales impuesto por el chavismo, luego de la caída de Nicolás Maduro en enero durante una incursión estadounidense.

El Parlamento sancionó la nueva ley minera por unanimidad, tal como lo hizo con la reforma a la ley de hidrocarburos, que ofrece garantías a la inversión privada, el 29 de enero.

Conocido por sus enormes yacimientos de petróleo, Venezuela es también un país rico en minerales como oro, diamantes, bauxita o el coltán, este último clave en la fabricación de telefónos móviles.

Sin embargo, grupos armados manejan zonas mineras con la supuesta complicidad de autoridades, de acuerdo con varias investigaciones.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez elogió en la red X la norma como un "instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería" en Venezuela.

"Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional", escribió el jueves en la red X.

Puntos clave de la Nueva Ley de Minería Apertura al capital privado: La norma autoriza explícitamente la participación de empresas nacionales y extranjeras en la explotación mineral.

La norma autoriza explícitamente la participación de en la explotación mineral. Modelo de Negocio: Se permitirá la creación de empresas mixtas (público-privadas) para maximizar la producción.

Se permitirá la (público-privadas) para maximizar la producción. Incentivos Fiscales: Se establecen beneficios tributarios competitivos, destacando un pago de regalías de hasta el 13% .

Se establecen beneficios tributarios competitivos, destacando un . Marco Político: La ley surge bajo la gestión de Delcy Rodríguez (tras la captura de Nicolás Maduro) y cuenta con el respaldo del Parlamento presidido por Jorge Rodríguez.

La ley surge bajo la (tras la captura de Nicolás Maduro) y cuenta con el respaldo del Parlamento presidido por Jorge Rodríguez. Contexto Geopolítico: La medida se toma bajo la presión de Washington y busca diversificar una economía que posee las mayores reservas de crudo del mundo.

La medida se toma bajo la presión de Washington y busca que posee las mayores reservas de crudo del mundo. Seguridad Jurídica: La normativa entrará en vigor tras el examen de la justicia constitucional, prometiendo un nuevo "vehículo de prosperidad".

Control de "bandas armadas"

La actividad minera en Venezuela se concentra sobre todo en un territorio de 112.000 km² bautizado como el Arco Minero.

Bandas, grupos armados y, en ciertas zonas, las guerrillas colombianas del ELN o disidencias de las FARC controlan sectores enteros de las zonas mineras, con el acuerdo de las fuerzas de seguridad, según numerosos testigos.

Existe un "control" por parte de "bandas armadas, organizadas, que se hacen llamar sindicatos, pero también se hacen llamar 'el sistema', últimamente se llaman así", explica a la AFP Lisseth Boon, autora del libro de investigación "Oro malandro" (Oro bandido).

La suspensión en 2011 de todas las concesiones mineras por Hugo Chávez creó "como un vacío en el control" y "ahí fue cuando comenzaron como a irrumpir los 'sindicatos'.

Estos grupos criminales en la zona empezaron como a tomar el control de las minas (...) incluso se comenzaron a distribuir", señala Boon.

"Eso es lo que explica que una zona que está totalmente militarizada y donde supuestamente hay una presencia del Estado, esté controlada por estos grupos criminales en las minas", subraya Boon.

Estos grupos cobran una comisión sobre todas las extracciones, pero también "vacunas" (impuestos o tasas) a todos los comercios e incluso a las trabajadoras sexuales, añade.

Insight Crime también estima que "los 'sindicatos' que se dedican a regular la minería de oro (...) han desarrollado, obviamente, un control bastante profundo de estos territorios", señaló a a la AFP una investigadora del centro de análisis que prefirió reservar su identidad.

"La pregunta es si esta ley va a poder regular" la actividad y "garantizar que este oro no provenga, no esté manchado por estos grupos criminales y por esta influencia criminal" Si lo podrá lograr es la gran pregunta", añadió.