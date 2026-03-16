Joan Laporta arrasa en las elecciones del FC Barcelona y gobernará el club hasta 2031

Laporta fue reelegido y continuará al frente del FC Barcelona hasta 2031 tras imponerse a Víctor Font.

Joan Laporta celebra su reelección como presidente del FC Barcelona tras arrasar en las urnas este 15 de marzo

El FC Barcelona vivió una jornada histórica el domingo 15 de marzo de 2026. Los socios del club acudieron a las urnas para elegir a su presidente y terminaron ratificando con amplia mayoría la continuidad de Joan Laporta, quien seguirá liderando la institución hasta el año 2031.

RELACIONADAS Barcelona SC y Guayaquil City igualan en el cierre de la fecha de la LigaPro

El dirigente catalán obtuvo el 68,18% de los votos, lo que equivale a 32.934 papeletas, consolidando así un respaldo contundente por parte del barcelonismo. Su rival en el proceso electoral, Víctor Font, alcanzó el 29,78% del apoyo, una cifra importante pero insuficiente para poner en riesgo la victoria del oficialismo.

🗳️ Joan Laporta es reelegido presidente del #FCBarcelona tras imponerse con claridad a Víctor Font en las urnas.



📊 Resultados finales (100% escrutado):

✅ Laporta: 68,18% (32.934 votos).

❌ Font: 29,78% (14.385 votos).



Con una participación del 42,34% del censo, el mandatario… pic.twitter.com/sWKEtbMOOf — Ecuador Comunicación ❇️ Al día en Deportes (@EcuRadioDeporte) March 16, 2026

La participación también marcó la jornada. 48.440 socios acudieron a votar, lo que representó el 42,34% del censo electoral, en un proceso que se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y civismo. Las votaciones se realizaron en las inmediaciones del Spotify Camp Nou y en sedes territoriales ubicadas en Girona, Tarragona, Lleida y Andorra.

Goleada que acompañó la jornada electoral

Mientras se desarrollaba la elección, el equipo dirigido por Hansi Flick aportó un motivo extra para el optimismo de los aficionados. El conjunto azulgrana venció 5-2 al Sevilla FC, con una brillante actuación de Raphinha, quien firmó un triplete que encendió el entusiasmo de los votantes.

Emelec vuelve a sonreír: golazo de Miller Bolaños y triunfo clave ante Orense SC Leer más

La jornada también contó con la presencia de varias figuras del club. Jugadores como Ronald Araújo, Gavi y Dani Olmo acudieron a las carpas de votación, mientras que personalidades de otras secciones, como Xavi Pascual, también participaron del proceso electoral.

Tras conocerse los resultados definitivos, Laporta compareció ante los medios y celebró el amplio respaldo recibido. El presidente reelecto aseguró que el resultado fortalece el proyecto institucional del club y destacó que el apoyo de los socios representa un aval a la gestión realizada en los últimos años.

Este resultado nos da tanta fuerza que nos hace imparables... Vienen los mejores años de nuestra vida Joan Laporta

El dirigente también subrayó que este nuevo mandato ratifica la confianza de los socios en la reconstrucción económica del club y en el desarrollo del ambicioso proyecto Espai Barça.

Con este nuevo periodo que se extenderá hasta 2031, la directiva de Laporta tendrá ahora el desafío de consolidar el equilibrio financiero exigido por LaLiga y completar la transformación estructural del estadio. El barcelonismo, una vez más, apostó por la continuidad de un dirigente que busca cerrar su legado con la modernización definitiva del club.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!