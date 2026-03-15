Temblor en Ecuador hoy: dos temblores sacuden este 15 de marzo

El Instituto Geofísico reportó dos sismos cerca de Muisne la mañana del domingo. Un día antes se registró otro en El Oro

La mañana de este domingo 15 de marzo de 2026 se registraron al menos dos sismos en el norte de Ecuador, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

De acuerdo con la información difundida en la cuenta oficial de X del Instituto Geofísico, el primer temblor ocurrió a las 06:23 cerca de Muisne, en la provincia de Esmeraldas.

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El organismo científico detalló que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.3 en la escala de Richter y se localizó a aproximadamente 16,52 kilómetros de Muisne.

Segundo sismo en la misma zona

Minutos después del primer evento sísmico, el Instituto Geofísico registró un nuevo temblor en la misma área.

El reporte indica que el segundo sismo ocurrió a las 06:54:17 y tuvo una magnitud de 3.3. Al igual que el anterior, el epicentro se ubicó cerca de 16 kilómetros de Muisne, en la provincia de Esmeraldas.

[REVISADO]

Evento: igepn2026fehh

Ocurrido: 2026-03-15 06:54:17

Mag.: 3.3MLv

Prof.: 28.0 km

Lat.: 0.522° N

Long.: 79.908° W

Localizado: a 16.0 km de Muisne, Esmeraldas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/iNcTWFcIR7 pic.twitter.com/6S5rw9gFPz — Instituto Geofísico (@IGecuador) March 15, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas por estos movimientos telúricos.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica.

Otro temblor se sintió el sábado en El Oro

Los reportes sísmicos también indican que el sábado 14 de marzo se registró otro temblor en el sur del país, específicamente en el cantón Pasaje, provincia de El Oro.

Según los datos del Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 13:03 y tuvo una magnitud de 3.3.

En redes sociales, algunos usuarios comentaron haber sentido el movimiento. Uno de ellos relató: “Aquí se sintió muy fuerte que me caí de la hamaca”.

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