Dayanara despide a Yeison Jiménez tras su muerte: “Eres eterno”

La artista ecuatoriana confirmó que habían tenido cercanía telefónica en la última semana por una canción próxima a salir

La cantante ecuatoriana Dayanara Peralta expresó un mensaje de condolencia por la muerte del artista colombiano Yeison Jiménez, quien falleció este 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Colombia. El pronunciamiento fue difundido a través de sus redes sociales y se sumó a las reacciones de la industria musical latinoamericana ante el fallecimiento del intérprete.

Dayanara y el mensaje de despida a Yeison Jiménez Instagram

Premios Heat 2025: conoce a los ecuatorianos nominados y cómo apoyarlos Leer más

“Hoy el cielo recibe a un grande, no solo pude conocer al gran artista que fuiste, pude conocer a esa persona noble, alegre, soñador, gracias por cada consejo mi Yei, se quedan grabados por siempre en mi corazón”, escribió la artista, al recordar su vínculo personal y profesional con el cantante. En su mensaje, Peralta señaló que el impacto de la pérdida trasciende el ámbito individual: “Gracias por el legado tan grande que nos dejas, no solo está de luto la música popular, sino la música de América Latina. Tus canciones y tu calidad de persona vivirán por siempre”.

La intérprete también reveló que ambos habían trabajado recientemente en una colaboración prevista para 2026. “Me parte el alma saber que hace semanas nada más grabamos nuestra canción para este 2026 a la que teníamos tanta ilusión juntos”, manifestó. En el mismo mensaje, extendió palabras de despedida al equipo que acompañaba al artista y presentó sus condolencias a la familia. “Vuela alto mi querido YJ. Mi Yei. Vuela alto junto a tu equipo, amigos que también vivirán siempre en el corazón, Jeff y Oscar, gracias por todo. Mi más sentidas condolencias a su esposa Sonia e hijos. Eterno Yeison Jiménez”.

RELACIONADAS Cynthia Erivo no irá a los Golden Globes

Yeison Jiménez soñó tres veces que moriría en un accidente aéreo: lo que reveló Leer más

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

El fallecimiento del cantante Yeison Jiménez se produjo cuando la aeronave en la que viajaba rumbo a Medellín se precipitó tras despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá. El accidente dejó seis víctimas mortales, entre ellas el artista y miembros de su equipo. Las autoridades activaron los protocolos de investigación para determinar las causas del siniestro. Horas antes, el intérprete había compartido en redes sociales un mensaje vinculado a uno de sus conciertos: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!