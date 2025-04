Dayanara: "Ya no quiero confundir a mi público, mi música es el despecho"

Cuando un artista encuentra el sonido que resuena con su estilo personal, se crea un momento eureka que es imposible de pasar por alto. A Dayanara le ocurrió en el 2023, cuando desde Bolivia le llegó la propuesta del compositor Luis Vega y le ofreció la canción Tonta que, además, fue producida por el colombiano Nabález, quien también lleva una carrera en este mismo género.

Con esta reunión de talento, la voz de Dayanara cobró un nuevo brillo y encajó perfectamente en un sonido que estuvo con ella desde niña.

Dayanara en concierto Cortesía

Espero que para el 2026 salga mi primer disco. Dayanara Cantante

Así lo cuenta la propia artista, quien recuerda que su mamá le hizo hincapié en que cantar canciones de despecho acompañadas de acordeón, guitarras y gaitas era algo que hizo desde niña. “Música de despecho cantas desde los cinco años. Todos tus compañeros cantaban cosas de niños y tú querías cantar Yuri, Marisela, Paquita la del Barrio”, recuerda las palabras de su mamá. Mientras que Daya, al hacer memoria, dice que la vez que subió a un escenario y cantó En un pequeño motel de Gali Galeano. “Ahora que te veo, me queda claro porque hacías eso. Tú sin sufrir, sufres con tu música. Eso es lo tuyo”, le dijo su mamá hace poco.

Algo que le agradezco al popular regional, volver a ser la Dayanara que escribe Dayanara Cantante

Con este respaldo y los números que han ido en aumento gracias al público, Dayanara no deja la motivación de seguir con el género que le ha hecho ponerse botas y sombrero. Con los que además de recorrer todo el país con su última gira, El karma tour, también está visitando Colombia regularmente por cómo está siendo aceptado su último sencillo, Tú la vas a pagar.

Con el popular regional los sueños artísticos de Daya, como la llaman sus fanáticos, se han afianzado y este 10 de mayo ofrecerá su primer concierto en Guayaquil. El despecho es el secreto detrás de todo lo que está construyendo.

Quitarse el sombrero,no es negociable

Tiene 8 años en esta carrera. ¿Cuál es su opinión de esas primeras canciones que hacía en reguetón?

Yo me siento orgullosa. Regreso y veo a una chica que tenía una pequeña cosa clara: empoderar a las mujeres de manera jocosa con sus canciones. No tenía claro un género, pero en Pobre y triste ya había acordeones. Todo ha servido en este camino. Con el pop urbano representé a mi país en Viña, así que todo ha sido para crecer.

¿Cuál fue la primera impresión del público cuando la escucharon con el popular regional?

Yo no me avergüenzo al admitir que me tomé mi tiempo para encontrarme musicalmente. Quizá me criticaron, porque probé con el pop, las baladas, el pop urbano y seguro decían hace rancheras y luego merengue. Me da felicidad decir que no fue fácil esta exploración. Cuando lancé Tonta, que era pop regional y casi todos los comentarios eran positivos, vi que algo nuevo había ocurrido.

Dayanara posa para el lente de EXPRESIONES Fabián Sesén

Es cercana a Pipe Bueno, Paola Jara y demás artistas colombianos del género. ¿Qué le comentan ellos?

Ellos han venido por años a cantar a Ecuador. A los ecuatorianos les gusta esta música pero no habían artistas locales haciendo esta música a gran escala. Lo que me han comentado es que ahora a sus shows las personas van con sombreros, con ropa pensaba para los shows. Y eso también ocurre en los míos, desde niños hasta grandes.

¿Quién escribe ahora las canciones?

Eso es algo que le agradezco al popular regional, volver a ser la Dayanara que escribe. Canto mis propios temas. Me encanta demostrar lo que siento. Ahora mismo estoy en shock porque mi última canción Tú la vas a pagar, está liderando en las radios de Colombia y soy la única mujer y extranjera de la lista. Por eso volveré estos días para hacerle promoción.

Han salido ya siete canciones con este nuevo género. ¿Cuándo el disco?

¡Ese es otro sueño! Ya estamos trabajando en ello. Aún no hemos grabado nada pero ya está en planes. Espero que para el 2026 salga mi primer disco.

¿Cuál es su deseo actual?

No quiero confundir más a mi público. Quiero que todo tenga esta esencia de música de despecho, creo que es la mejor manera de describirla. Mañana puedo fusionarme con artistas de otras ramas pero manteniendo este sonido. No es negociable.

¿Cuándo inicia el Cortavenas tour de Dayanara?

Aguardiente, currincho, Pájaro Azul y cualquier otro licor local no faltan en sus shows que provocan sed de la mala. Dayanara compara a su público con un club de despechados, “incluso si no lo están”, asegura. “Mis fanáticos sienten lo que canto y yo también recuerdo vivencias o traiciones. Estoy felizmente casada, pero el despecho lo llevo por dentro”, cuenta.

Así se verá en su show del 10 de mayo en Santa Ana Garden en Guayaquil, a las 20:00. Las primeras localidades en mesa ya se agotaron, y la artista espera que vayan todos los que gusten sentir el mal de amores. Los sombreros no pueden faltar. Tiene más de 30 en su colección y espera confeccionarse uno nuevo para este espectáculo especial.

