Aguiñaga: "Cuando algunos huyeron yo me quedé, cuando negaron a Correa, yo defendía"

La prefecta del Guayas se refirió a la situación de la RC5 y dejó varias frases que llamaron la atención de la ciudadanía

La prefecta del Guayas se refirió a la fundación del movimiento político.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, concedió este miércoles 13 de agosto una entrevista radial en la que abordó varios temas de coyuntura.

Entre ellos, dedicó un espacio a hablar sobre la fundación y su participación en el movimiento político Revolución Ciudadana (RC5), organización a la que pertenece desde sus inicios.

A través de sus redes sociales, Aguiñaga compartió un extracto del diálogo en el que defendió su derecho a opinar sobre el rumbo del movimiento. “Tengo el derecho moral y ético de opinar sobre mi movimiento”, afirmó, recibiendo decenas de reacciones de seguidores y detractores.

Principales declaraciones de Marcela Aguiñaga

La prefecta recordó que formó parte de la construcción institucional de RC5. “Colaboré para que tengamos estatuto, registro, una convención nacional y autoridades nacionales. Tengo derecho a opinar sobre lo que siento hoy en mi movimiento”, reiteró.

En su intervención, hizo memoria de momentos complejos que atravesó la organización política. “Cuando algunos huyeron, yo me quedé. Cuando otros negaron al presidente Correa, yo lo defendía. No soy de los que recién llegaron; desde marzo de 2007 he acompañado este proceso en días buenos, malos, y en los más complicados y oscuros. Siempre he dado la cara y sigo en mi país”, sostuvo.

La autoridad provincial también aprovechó para enviar un mensaje a quienes cuestionan su postura. “La bandera es celeste (señalando a la bandera de Guayaquil), no morada. Eso se lo dejo al trolerío desencadenado, que seguramente se pondrá furioso después de esta entrevista. Pero déjenme decirles algo: con el trolerío no se ganan elecciones”, subrayó.

Como militante, tengo el derecho de opinar sobre el movimiento que ayudé a construir. No soy de los que recién llegaron. Desde 2007 he estado en este proceso, en días buenos, malos y los más oscuros, siempre dando la cara.

P.D.: Con trolerío no se ganan elecciones. 😉 pic.twitter.com/AJxmHUKCOZ — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) August 13, 2025

La RC5 ha sufrido tensiones en los últimos meses

Las declaraciones se producen en medio de un contexto político interno marcado por debates, tensiones y divisiones dentro de RC5.

La prefecta insistió en que sus comentarios no responden a un ánimo de confrontación, sino al compromiso que mantiene con la agrupación desde hace más de 17 años.

Aguiñaga es una de las figuras más visibles del movimiento en la provincia del Guayas y ha ocupado cargos relevantes en representación de la Revolución Ciudadana. Su mensaje busca dejar en claro que, pese a las diferencias, se mantiene firme en su militancia y en la defensa de sus principios políticos.

Marcela Aguiñaga formó parte del gobierno de Rafael Correa como ministra de Ambiente. En los últimos meses, ambos han manifestado diferencias ante la actual conducción de la RC. Facebook de Marcela Aguiñaga

