José Suing renuncia a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia

José Suing Nagua presentó su renuncia al encargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), según consta en un comunicado público difundido este lunes 12 de enero de 2025. En el documento, el magistrado aseguró que su decisión responde a la necesidad de preservar la institucionalidad de la Función Judicial y evitar que los cuestionamientos recientes afecten la estabilidad del máximo órgano de justicia del país.

Suing señaló que desde el 7 de febrero de 2024 ejerció la Presidencia de la CNJ con apego a la Constitución y la ley, y recalcó que durante su gestión no pesa en su contra ninguna denuncia, investigación o proceso judicial. Destacó, además, que las seis salas especializadas de la Corte se encuentran plenamente integradas, lo quem según él, ha permitido mejorar el despacho de causas y superar déficits estructurales heredados. No dio cifras sobre esto.

En su pronunciamiento, el magistrado también defendió la conformación de la terna enviada en julio de 2025 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la designación de autoridades del Consejo de la Judicatura.

Aseguró que dicho proceso se realizó conforme a derecho, sin acuerdos políticos ni intereses ajenos a la evaluación profesional de los candidatos, y exhortó a los organismos de control a ejercer sus funciones de fiscalización con el mayor rigor. Asimismo, rechazó el uso del nombre de su familia con fines políticos.

La polémica que envolvió a Suing por su defensa de Mario Godoy

Esta renuncia se dio pocos minutos antes de la sesión de pleno, convocada para que los jueces dedican si rafificaban o no el encargo de la Presidencia del máximo órgano de la justicia ordinaria del país. La renuncia también ocurre en medio de cuestionamientos internos y de un tenso contexto institucional marcado por el rol del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

La convocatoria realizada por Suing generó controversia porque, además de los 10 jueces titulares, incluyó a los jueces temporales designados por la Judicatura, varios de ellos nombrados durante la gestión de Godoy y por recomendación del propio Suing. Otro cuestionamiento a Suing fue el cargo qure recibió su hijo, quien no registra título universitario, en la sede diplomática de Ecuador en Barcelona, España, que fue explicado por él como un puesto por cuota politica, pero sin un favor político.

