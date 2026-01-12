"No tengo nada que ocultar”: Godoy sobre comparecencia a la Comisión de Fiscalización

Mario Godoy confirmó que acudirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para responder a los cuestionamientos planteados en su contra y al Consejo de la Judicatura. El funcionario señaló que su comparecencia responde a una obligación institucional y no a una reacción frente a la presión política o mediática.

“Voy a comparecer ante la Comisión de Fiscalización porque es mi deber. Cuando la transparencia está en juego, hay que dar la cara”, afirmó Godoy, al señalar que presentará documentos y hechos para sustentar sus respuestas. Según indicó, su objetivo es aclarar las dudas planteadas y demostrar que su actuación se ha enmarcado en la ley.

Godoy sostuvo que las críticas y cuestionamientos buscan, a su criterio, debilitar la independencia judicial. En ese sentido, aseguró que su presencia en la Comisión también tiene como fin “proteger la institucionalidad” y evitar que la judicatura sea utilizada como un elemento de confrontación política. “Mi responsabilidad es defender la institución y probar que prevalecen los hechos, no los rumores ni los ataques”, dijo.

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, tiene un rol fundamental en el sistema de justicia. Cortesía

El funcionario recalcó que no teme a los procesos de control y que la fiscalización es parte del sistema democrático. “Quien actúa con honestidad no teme la fiscalización”, señaló, al tiempo de insistir en que el debido proceso debe respetarse y no puede ser reemplazado por presiones externas.

Finalmente, Godoy remarcó que la justicia, según su visión, no debe responder a intereses políticos ni a la presión de la opinión pública. “La judicatura no se somete a aplausos ni amenazas. La presión pública no reemplaza a la ley”, expresó, al reiterar que no tiene nada que ocultar y que asumirá sus responsabilidades ante el país durante su comparecencia.

Compareceré ante la Comisión de Fiscalización porque no tengo nada que ocultar.



La justicia no se gobierna con aplausos ni amenazas.



La Judicatura no es un trofeo político.

Los hechos hablarán.#Judicatura #Fiscalización #EstadoDeDerecho #Ecuador pic.twitter.com/v59OUelZIw — Mario Godoy (@MarioGodoyEc) January 12, 2026

El otro escenario de José Suing

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) afronta este lunes 12 de enero una decisión determinante. El presidente encargado, José Suing, convocó a un pleno en el que los jueces deberán resolver si confirman o no su designación al frente del máximo órgano de justicia ordinaria del país

La convocatoria ha generado cuestionamientos internos y externos debido a que no solo fueron llamados los 10 jueces titulares, sino también jueces temporales, varios de ellos designados por el Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy, lo que ha despertado dudas sobre la legitimidad y el equilibrio del proceso.

“El doctor Suing dice que goza de la confianza del pleno, pero eso nunca se nos ha consultado”, afirmó Emma Tapia, vicepresidenta de la Corte Nacional, en una entrevista con Fausto Yépez, en FM Mundo. Tapia explicó que el respaldo público de Suing a Godoy, así como haber asegurado en medios que cuenta con la confianza de los jueces sin haberla solicitado formalmente, llevó a varios magistrados a cuestionarse si debe continuar en el encargo.

