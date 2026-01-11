Expreso
Mario Godoy y José Suing
José Suing, presidente encargdo de la Corte Nacional, renueva su confianza a Mario Godoy.CJ

Corte Nacional decide si ratifica a Suing en medio de cuestionamientos a Mario Godoy

La convocatoria, que incluye a jueces temporales designados por la Judicatura, pondrá a prueba la coherencia institucional

Este lunes 12 de enero, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) enfrenta una decisión clave que pondrá a prueba su coherencia institucional. El presidente encargado, José Suing, ha convocado a un pleno para que los jueces decidan si ratifican o no su encargo en la presidencia del máximo órgano de justicia ordinaria del país.

La convocatoria ha generado cuestionamientos internos y externos debido a que no solo fueron llamados los 10 jueces titulares, sino también jueces temporales, varios de ellos designados por el Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy, lo que ha despertado dudas sobre la legitimidad y el equilibrio del proceso.

“El doctor Suing dice que goza de la confianza del pleno, pero eso nunca se nos ha consultado”, afirmó Emma Tapia, vicepresidenta de la Corte Nacional, en una entrevista con Fausto Yépez, en FM Mundo. Tapia explicó que el respaldo público de Suing a Godoy, así como haber asegurado en medios que cuenta con la confianza de los jueces sin haberla solicitado formalmente, llevó a varios magistrados a cuestionarse si debe continuar en el encargo.

“¿Por qué tanto miedo?, ¿por qué atornillarse a la Presidencia? Está convocando a ocho jueces provinciales. ¿Por qué no consultar al pleno que le encargó si quiere o no continuar?”, agregó.

El posible conflicto de interés de Mario Godoy

El pleno se realizará mientras Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, atraviesa un momento crítico por los señalamientos públicos relacionados con el caso Henry Gaibor y por las denuncias de presiones al juez Carlos Serrano para que beneficie al narcotraficante Jezdimir Serdan, detenido en el caso Euro2024. En este último proceso, durante la fase de investigación previa, la defensa estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

Pese a este contexto, Suing ha mantenido una línea de respaldo institucional a Godoy, lo que ha encendido alertas dentro de la Corte sobre posibles afectaciones a la independencia judicial.

¿Qué debe decidir la Corte?

Formalmente, la CNJ deberá resolver si ratifica o no el encargo de José Suing como presidente. Sin embargo, el trasfondo es más profundo: el pleno debe decidir si avala una conducción alineada con el presidente del Consejo de la Judicatura, o si marca distancia frente a un funcionario que enfrenta cuestionamientos públicos y conflictos sensibles.

La tensión interna se agrava en medio de lo que algunos jueces consideran presiones extrernas. De manera coincidente, la Fiscalía General, presidido por Carlos Alarcón, en encargo dispuesto por el Consejo de la Judicatura, reactivó una investigación contra Emma Tapia, que, según ella, había permanecido inactiva durante cinco meses.

“¿Hay preocupación? Sí. Está en juego la estabilidad de la Función Judicial”, señaló Tapia. Añadió que uno de los firmantes de la carta en la que se pidió a Suing convocar al pleno fue notificado con una investigación previa y que, en su caso, fue convocada nuevamente a rendir versión 30 minutos después de una entrevista.

Tapia también denunció ser blanco de una campaña de hostigamiento digital desde cuentas en la red social X que respaldan la gestión de Mario Godoy.

El antecedente: cuando la Corte retiró la confianza a Wilman Terán

No es la primera vez que la Corte Nacional enfrenta una disyuntiva de este tipo. En el pasado reciente, el pleno de jueces retiró la confianza a Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, tras el escándalo por un concurso de jueces amañado.

En ese episodio, la CNJ optó por marcar un límite institucional y deslindarse de prácticas que comprometían la transparencia y credibilidad del sistema judicial, una decisión interpretada como un esfuerzo por preservar la independencia de funciones.

Si la Corte fue capaz de retirar su respaldo a Terán por un hecho menos escandaloso ¿está dispuesta ahora a respaldar a un presidente encargado que mantiene una posición de apoyo a Mario Godoy?

