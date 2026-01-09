Godoy pide la renuncia de directores de la Judicatura para "evaluación de desempeño"

El presidente de la Judicatura sostiene que se evaluará el nivel de contribución, eficiencia y compromiso institucional

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó este 8 de enero de 2026 la renuncia voluntaria e irrevocable a todos los directores del organismo para una evaluación de desempeño y cumplimiento de resultados.

El oficio suscrito por Godoy fue remitido a todos los directores provinciales del Consejo de la Judicatura, así como a los directores de áreas como la disciplinaria de las provincias de Pichincha, Azuay y Manabí.

La Judicatura evaluará el desempeño de sus directores

De acuerdo con el oficio de Mario Godoy, el pedido de renuncias responde a una evaluación que se realizará a los funcionarios. Dicha evaluación estará "orientada a verificar el grado de cumplimiento de los objetivos, responsabilidades asignadas y resultados alcanzados".

Asimismo, el oficio suscrito por el presidente del Consejo de la Judicatura sostiene que se evaluará el nivel del "contribución, eficiencia y compromiso institucional" demostrados por los funcionarios durante el periodo 2025.

La jueza y presidenta subrogante de la Corte Nacional, Enma Tapia, se pronunció el 9 de enero sobre los señalamientos contra José Suing, en medio de la polémica en torno a Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura.



Los funcionarios con nivel de riesgo deberán informarlo

En el oficio enviado a todos los directores provinciales del Consejo de la Judicatura, Godoy también solicita que los funcionarios que cuenten con análisis de riesgo y medidas de seguridad otorgadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional deberán informarlo.

De acuerdo con la comunicación de Godoy, dicha información deberá ser comunicada para mantener actualizados los registros y "coordinar acciones que resulten necesarias" para la protección de los directores en riesgo.

La evaluación llega tras el escándalo de Henry Gaibor

La evaluación de los funcionarios de la Judicatura ocurre en medio de las denuncias hechas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien difundió audios del exdirector provincia de Pichincha de la entidad, Henry Gaibor, presionándolo por la sentencia del caso Euro2024.

Dichos audios terminaron con la salida de Gaibor de la Judicatura, luego de que su renuncia sea solicitada por el Pleno. Actualmente, este caso tiene a Mario Godoy a las puertas de un juicio político en la Asamblea Nacional.

