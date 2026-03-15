Transmisión EN VIVO Guayaquil City vs Barcelona SC: el minuto a minuto del partido

Hay partidos que se juegan con la pelota… y otros con la memoria. Este domingo 15 de marzo, desde las 18:15, en el estadio Christian Benítez, Barcelona SC se enfrenta a Guayaquil City por la cuarta fecha de la LigaPro en un duelo que tiene un ingrediente emocional imposible de ignorar: el reencuentro con Damián Díaz. Y lo podrán seguir aquí en el minuto a minuto.

El equipo que dirige César Farías llega con dos victorias y una derrota en el torneo, decidido a sumar su tercer triunfo y seguir prendido en la pelea por la parte alta de la tabla. Pero enfrente tendrá a un rival que busca recomponerse y que encuentra en el talento del “Kitu” a su principal argumento futbolístico.

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No será un partido cualquiera. Será la primera vez que Díaz enfrente oficialmente al club donde se convirtió en ídolo, donde levantó títulos, repartió asistencias y construyó una conexión profunda con la hinchada amarilla.

La historia entre el mediocampista y Barcelona sigue escribiendo capítulos incluso fuera de la cancha. Esta misma semana se conoció que el jugador debía cobrar las cuotas 17 y 18 de una deuda pendiente del club. Si exigía el pago inmediato, la institución podía exponerse incluso a una sanción de tres puntos. Sin embargo, Díaz optó por otro camino.

Así, el fútbol propone una escena cargada de emociones: el ídolo enfrentando al equipo de su vida. En el estadio Christian Benítez rodará la pelota, pero también se jugará un capítulo especial de una historia que todavía late en la memoria del barcelonismo.

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