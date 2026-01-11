CAL da paso al juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy

Con la participación de la vicepresidenta Mishel Mancheno, el oficialismo admitió a trámite la solicitud del correísmo

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite este 11 de enero de 2026 la solicitud de juicio político contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, señalado por las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre presuntas presiones.

Pese a que días atrás el correísmo solicitó al CAL que la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la oficialista Mishel Mancheno, se excuse de tratar el juicio político contra Godoy por su cercanía con él y su esposa, Dolores Vintimilla, participó y fue quien mocionó la admisión a trámite del juicio político.

Con la ausencia de la asambleísta Carmen Tiupul, el CAL resolvió admitir a trámite el juicio político contra Mario Godoy con seis votos a favor: Niels Olsen, Mishel Mancheno, Sade Fritschi, Samuel Celleri, Mónica Salazar y Steven Ordóñez.

Audiencias y sentencias de procesos de corrupción acumulan meses y hasta años sin audiencias y sin que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se interese como sí lo hace con Triple A.



Más detalles 👉 https://t.co/FcJtGchOfw pic.twitter.com/9Y5Kbf01P8 — Diario Expreso (@Expresoec) January 11, 2026

El oficialismo defendió su postura sobre el juicio político contra Godoy

Previo a la votación, la vicepresidenta de la Asamblea, la oficialista Mishel Mancheno, sostuvo que el análisis de la solicitud de juicio político contra Mario Godoy "no es un trámite administrativo más", sino que representa la "firmeza democrática y responsabilidad institucional" del Legislativo.

Por su lado, la asambleísta excorreísta que vota con el oficialismo, Mónica Salazar, indicó que admitir a trámite la solicitud de juicio político contra Godoy "no anticipa responsabilidad ni responde a presiones políticas o mediáticas", sino al análisis técnico de cumplimiento de requisitos.

Al finalizar la sesión, el presidente de la Asamblea, el oficialista Niels Olsen, por su lado, indicó que el juicio político seguirá el trámite regular en la Comisión de Fiscalización (de mayoría oficialista) y que espera que se desarrolle sin adelantar ningún criterio ni sentencia.

