Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

SESION CAL DOMINGO 11 ENERO 2026
La sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) fue pública.ANGELO CHAMBA/EXPRESO

CAL da paso al juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy

Con la participación de la vicepresidenta Mishel Mancheno, el oficialismo admitió a trámite la solicitud del correísmo

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite este 11 de enero de 2026 la solicitud de juicio político contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, señalado por las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre presuntas presiones.

Pese a que días atrás el correísmo solicitó al CAL que la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la oficialista Mishel Mancheno, se excuse de tratar el juicio político contra Godoy por su cercanía con él y su esposa, Dolores Vintimilla, participó y fue quien mocionó la admisión a trámite del juicio político.

Con la ausencia de la asambleísta Carmen Tiupul, el CAL resolvió admitir a trámite el juicio político contra Mario Godoy con seis votos a favor: Niels Olsen, Mishel Mancheno, Sade Fritschi, Samuel Celleri, Mónica Salazar y Steven Ordóñez.

El oficialismo defendió su postura sobre el juicio político contra Godoy

Previo a la votación, la vicepresidenta de la Asamblea, la oficialista Mishel Mancheno, sostuvo que el análisis de la solicitud de juicio político contra Mario Godoy "no es un trámite administrativo más", sino que representa la "firmeza democrática y responsabilidad institucional" del Legislativo.

Por su lado, la asambleísta excorreísta que vota con el oficialismo, Mónica Salazar, indicó que admitir a trámite la solicitud de juicio político contra Godoy "no anticipa responsabilidad ni responde a presiones políticas o mediáticas", sino al análisis técnico de cumplimiento de requisitos.

Al finalizar la sesión, el presidente de la Asamblea, el oficialista Niels Olsen, por su lado, indicó que el juicio político seguirá el trámite regular en la Comisión de Fiscalización (de mayoría oficialista) y que espera que se desarrolle sin adelantar ningún criterio ni sentencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Protestas en Irán: oenegés reportan cientos de muertos y bloqueo digital

  2. CAL da paso al juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy

  3. Real Madrid vs Barcelona: las alineaciones para la final de Supercopa de España 2026

  4. Esto dice el Municipio sobre el plan para una Guayaquil inteligente

  5. Tragedia en Conocoto: incendio en una casa de tres pisos deja un fallecido

LO MÁS VISTO

  1. Locales de los bajos de la Presidencia pasaron por una revisión

  2. Concesionaria invade la acera en Quito y pone a prueba la eficacia de la AMC

  3. Yeison Jiménez muere en accidente aéreo

  4. Jenny Ramírez, la mesera que pudo ser terrateniente de La Libertad

  5. Portsmouth vs Arsenal: alineaciones y dónde ver EN VIVO la FA Cup

Te recomendamos