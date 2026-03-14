Toque de queda en Ecuador: esta es la hora exacta de inicio, según las autoridades

Autoridades aclaran cuándo comienza el toque de queda en Ecuador. La restricción nocturna se aplicará en cuatro provincias

Militares y policías realizarán controles durante el toque de queda en varias provincias del país.

La pregunta empezó a repetirse desde que se anunció la medida: ¿cuándo empieza exactamente el toque de queda en Ecuador? Entre mensajes en redes sociales, dudas de ciudadanos y hasta confusión entre comerciantes, el horario de la restricción nocturna terminó convirtiéndose en tema de conversación.

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Para despejar las dudas, el ministro del Interior, John Reimberg, precisó este sábado 14 de marzo de 2026 el momento exacto en el que entrará en vigencia la medida y cómo se aplicará en los próximos días.

La aclaración era necesaria porque muchos pensaban que la restricción comenzaría desde la noche del sábado. Sin embargo, el Gobierno confirmó que el primer día de toque de queda será el domingo 15 de marzo.

La restricción nocturna se aplicará en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. GUSTAVO GUAMÁN

¿A qué hora comienza el toque de queda en Ecuador?

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el horario establecido para la restricción será desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente.

Esto significa que el primer período de toque de queda comenzará el domingo 15 de marzo a las 23:00 y se extenderá hasta el lunes 16 de marzo a las 05:00.

El mismo horario se repetirá durante las siguientes noches, como parte de la estrategia de control de seguridad anunciada por el Gobierno.

La medida, según explicó el ministro, se mantendrá hasta las 05:00 del martes 31 de marzo.

“Para evitar confusiones: el primer día de toque de queda se inicia el domingo 15 de marzo a las 23:00, culminando el lunes 16 a las 05:00, y así en los días sucesivos; siendo el último día el martes 31 de marzo a las 05:00. Esta medida regirá en las siguientes provincias: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro”, indicó el ministro.

#ATENCIÓN



A la ciudadanía:



Para evitar confusiones:



El primer día de toque de queda inicia el domingo 15 de marzo a las 23h00 culminando el lunes 16 a las 05h00, y así en los días sucesivos; siendo el último día el martes 31 de marzo a las 05h00.



Esta medida regirá en las… — John Reimberg (@JohnReimberg) March 14, 2026

Provincias donde regirá el toque de queda

El toque de queda no se aplicará en todo el país. El Gobierno determinó que la restricción se concentre en cuatro provincias.

Estas son:

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

En estos territorios, la movilidad quedará restringida durante el horario nocturno establecido por el decreto.

Operativos de control durante el toque de queda

Las autoridades también anticiparon que habrá presencia reforzada de uniformados durante las horas de restricción.

Según el ministro del Interior, policías y militares realizarán operativos en distintos sectores para garantizar el cumplimiento de la medida.

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A diferencia de otros toques de queda aplicados en el país, el funcionario señaló que esta vez se actuará con mayor firmeza frente a posibles incumplimientos.

Qué pasará con quienes incumplan la medida

El Gobierno recordó que la restricción de movilidad tiene carácter obligatorio. Por ello, las personas que circulen durante el horario del toque de queda podrían enfrentar consecuencias legales.

Ante este escenario, el Ministerio del Interior recomendó a la ciudadanía evitar desplazamientos nocturnos y permanecer en sus hogares durante el horario de la restricción.

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