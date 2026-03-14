Patrulla de Segura EP se vuelca en Guayaquil y termina contra una vivienda

El accidente ocurrió la noche del viernes 13 de marzo en el centro de Guayaquil

Una patrulla de Segura EP terminó volcada tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 13 de marzo en el centro de Guayaquil.

El siniestro se registró alrededor de las 21:41 en la intersección de las calles Lizardo García y Colón, de acuerdo con un reporte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Según una fuente de la entidad, el hecho fue clasificado como un choque lateral perpendicular entre dos vehículos, lo que provocó que la camioneta oficial terminara volcada.

El informe preliminar señala que el accidente dejó conductores y pasajeros lesionados, además de dos vehículos retenidos.

Informamos que la noche de ayer, viernes 13 de marzo, una camioneta de #SeguraEP sufrió un accidente de tránsito durante una persecución. No se registraron heridos y el vehículo se encuentra en talleres para su respectivo chequeo. — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 14, 2026

Tras el volcamiento, la patrulla de Segura EP impactó contra una vivienda cercana, lo que generó alarma entre los residentes del sector.

Segura EP habla de persecución

Luego de que el hecho se difundiera en redes sociales, la empresa pública municipal Segura EP reaccionó con un pronunciamiento.

A través de sus cuentas institucionales, la entidad indicó que la camioneta sufrió un accidente de tránsito mientras participaba en una persecución.

"No se registraron heridos y el vehículo se encuentra en talleres para su respectivo chequeo", señaló la institución en su comunicado.

Atentos!!

Se reporta fuerte accidente de tránsito en las calles Lizardo Garcia y Cristobal Colón.

Camioneta de SeguraEp volcada pic.twitter.com/jveeOm4zSE — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) March 14, 2026

La versión oficial difiere del reporte preliminar que manejaban fuentes de tránsito, que mencionaba la existencia de personas lesionadas tras el siniestro.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre las circunstancias de la persecución ni sobre el estado de los involucrados en el accidente ocurrido en el centro de Guayaquil.

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