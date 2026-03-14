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Fachada del edificio principal de Segura EP.Alex Lima

Patrulla de Segura EP se vuelca en Guayaquil y termina contra una vivienda

El accidente ocurrió la noche del viernes 13 de marzo en el centro de Guayaquil

Una patrulla de Segura EP terminó volcada tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 13 de marzo en el centro de Guayaquil.

El siniestro se registró alrededor de las 21:41 en la intersección de las calles Lizardo García y Colón, de acuerdo con un reporte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

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Según una fuente de la entidad, el hecho fue clasificado como un choque lateral perpendicular entre dos vehículos, lo que provocó que la camioneta oficial terminara volcada.

El informe preliminar señala que el accidente dejó conductores y pasajeros lesionados, además de dos vehículos retenidos.

Tras el volcamiento, la patrulla de Segura EP impactó contra una vivienda cercana, lo que generó alarma entre los residentes del sector.

Segura EP habla de persecución

Luego de que el hecho se difundiera en redes sociales, la empresa pública municipal Segura EP reaccionó con un pronunciamiento.

A través de sus cuentas institucionales, la entidad indicó que la camioneta sufrió un accidente de tránsito mientras participaba en una persecución.

"No se registraron heridos y el vehículo se encuentra en talleres para su respectivo chequeo", señaló la institución en su comunicado.

La versión oficial difiere del reporte preliminar que manejaban fuentes de tránsito, que mencionaba la existencia de personas lesionadas tras el siniestro.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre las circunstancias de la persecución ni sobre el estado de los involucrados en el accidente ocurrido en el centro de Guayaquil.

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