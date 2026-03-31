Con militantes atados a postes, Unidad Popular protestó contra el CNE

Los militantes del movimiento político también exigieron la salida de la presidenta del CNE, Diana Atamaint

Militantes de Unidad Popular (UP) se manifestaron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito. Este 31 de marzo de 2026, integrantes de la organización política se amarraron a postes y árboles frente a la sede matriz del organismo electoral.

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La protesta comenzó pasadas las 10:00. Con carteles y pitos, varios militantes llegaron al norte de la capital, donde se ubica el CNE. Entre los mensajes exhibidos constaban: “Unidad Popular Vive” y “Noboa. Respeta la Democracia”.

Esta organización política enfrenta un proceso de cancelación. Según el ente electoral, no cumple con el número mínimo de militantes y adherentes.

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El informe fue aprobado por el Pleno del CNE y ahora Unidad Popular cuenta con un plazo para presentar su respuesta. El movimiento sostiene que sí cumple con los requisitos de afiliación.

El acto simbólico de la UP

Uno de los asistentes fue Armando Uscha, quien optó por atarse a un poste en los exteriores del CNE. Señaló que, por dignidad, Diana Atamaint debía dar un paso al costado. “Hay cosas que ni la misma funcionaria puede explicar en una entrevista”. Con esa afirmación, el integrante de UP hizo referencia a la explicación de la titular del CNE sobre el adelanto de las elecciones seccionales a noviembre.

A lo largo de la avenida 6 de Diciembre, donde se ubica el organismo electoral, otro grupo de militantes se ató a los postes con cinta adhesiva, acompañado de carteles. Desde allí también corearon consignas.

Las medidas que adoptará la UP

El partido Unidad Popular anunció una contraofensiva jurídica frente al proceso de cancelación. El director nacional de la organización, Geovanni Atarihuana, confirmó la entrega de más de 200.000 firmas de afiliados para demostrar que cuentan con el respaldo legal exigido. Además, ratificó la convocatoria a movilizaciones en Quito para este 1 de abril de 2026.

Unidad Popular enfrenta un proceso de cancelación de su movimiento. API.

Con ello, Unidad Popular confirmó su participación en la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que partirá desde el sector del Ministerio de Agricultura, en el norte de Quito, con destino al CNE.

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