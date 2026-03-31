Unidad Popular presentará al CNE base de datos con más de 200.000 afiliados

El CNE ratificó el proceso de cancelación tras negar un recurso de corrección presentado por la Unidad Popular

El partido Unidad Popular anunció una contraofensiva jurídica frente al proceso de cancelación iniciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El director nacional de la organización, Geovanni Atarihuana, confirmó la entrega de más de 200.000 firmas de afiliados para demostrar que cuentan con el respaldo legal exigido, mientras ratificó la convocatoria a movilizaciones en Quito para este 1 de abril de 2026 en defensa de su personería jurídica.

¿Podrá el CNE cancelar a Unidad Popular? Esto dice Geovanni Atarihuana

Tras la negativa del CNE a un recurso de corrección presentado por el partido, la organización política entra en una etapa crucial de descargo de pruebas. Atarihuana aclaró que la cancelación no es un hecho consumado y que cuentan con un plazo de 10 días para presentar su base de datos oficial.

"No existe cancelación, sigue el proceso de prueba", afirmó el dirigente a través de su cuenta de X, donde detalló que los argumentos jurídicos se fundamentan en la existencia de 206 mil afiliados que superan los mínimos exigidos por la Ley Electoral.

El CNE emitió un comunicado en el que explicó los fundamentos de los informes en contra de Unidad Popular y Construye. gustavo guamán

Cuestionamientos a la legitimidad del Pleno del CNE

Un punto de conflicto adicional es la conformación del organismo que toma estas decisiones. Atarihuana cuestionó que el proceso avance bajo la supervisión de vocales suplentes y exigió que sean los consejeros principales quienes resuelvan la situación de la organización en una próxima reunión del pleno.

Esta disputa surge luego de que el 26 de marzo de 2026, el Pleno presidido por Diana Atamaint iniciara procesos similares contra Unidad Popular y el movimiento Construye, basados en informes técnicos sobre la supuesta disminución de adherentes permanentes.

Acciones de Unidad Popular frente al proceso:

Presentación de pruebas: Entrega de la base de datos con 206.000 firmas.

Impugnación jurídica: Cuestionamiento a la resolución tomada por consejeros suplentes.

Movilización social: Marcha nacional en Quito este 1 de abril de 2026.

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