Unidad Popular y Construye: Esto dicen los informes que recomiendan su cancelación

Los informes técnico jurídicos recomiendan al CNE iniciar con el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto en la mira la personería jurídica de dos organizaciones políticas clave: el partido Unidad Popular (lista 2) y el movimiento Construye (lista 25). Según informes técnicos que el Pleno no ha logrado aprobar por falta de quórum y votos, ambas agrupaciones habrían sufrido una drástica disminución en su número de adherentes permanentes, requisito vital para existir legalmente. Mientras Construye denuncia una persecución directa del Gobierno tras la derrota de Daniel Noboa en la consulta de 2025, las cifras del CNE sugieren un vacío total de afiliados en sus registros actuales.

Unidad Popular y Construye bajo la mira del CNE

El partido Unidad Popular (lista 2) y el movimiento Construye (lista 25) están en la mira del Consejo Nacional Electoral (CNE) por una supuesta disminución en su número de adherentes permanentes, requisito indispensable para mantener su personería jurídica como organización política nacional.

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Para iniciar el proceso de cancelación de ambas organizaciones políticas, el CNE ha intentado aprobar informes técnico jurídicos que supuestamente demuestran la disminución del número de adherentes y recomienda iniciar el proceso de cancelación.

Sin embargo, en dos ocasiones el Pleno del CNE no ha podido aprobar dichos informes. En un primer intento, no hubo los votos suficientes para acoger el informes, mientras que en un segundo intento no hubo el quórum para instalar la sesión plenaria.

Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, sostiene que el Gobierno de Daniel Noboa está detrás de la cancelación de las organizaciones políticas. Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO

El desplome de afiliados en Unidad Popular

En el caso de Unidad Popular, el informe se remonta hasta el 2014, cuando el CNE dispuso la cancelación del Partido Movimiento Popular Democrático (MPD, lista 15), anterior casa política de los militantes de la actual Unidad Popular, inscrita en 2015.

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Según el informe, luego de que el MPD sea reinscrito en 2018, el CNE aprobó la fusión del entonces movimiento Unidad Popular y el Partido Movimiento Popular Democrático (MPD) en un solo partido nacional, Unidad Popular, en 2020.

La fusión también incluyó que los afiliados del MPD, que sumaban 173.523 válidos hasta el momento de la reinscripción, y los adherentes permanentes del anterior movimiento Unidad Popular, que eran 33.248 para 2015, adquieran la calidad de afiliados al nuevo partido Unidad Popular. En total, el nuevo partido Unidad Popular fue inscrito con 206.771 adherentes permanentes en 2020.

Sin embargo, en una nueva evaluación del número de adherentes permanentes, solicitada el 18 de marzo de 2026 por la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, determinó que actualmente Unidad Popular solo cuenta con 31.015 adherentes permanentes, 175.756 afiliados menos que lo registrado en 2020.

La cifra actual de adherentes permanentes de Unidad Popular apenas representa el 15% del total de afiliados registrados en la inscripción, por lo que representa menos del porcentaje mínimo de adherentes permanentes exigido por la Ley Electoral y, por ende, se recomienda el inicio del proceso de cancelación de Unidad Popular, amparado bajo el artículo 327 del Código de la Democracia.

La exministra María Paula Romo ha sido identificada como militante y líder del movimiento Construye. Cortesía

Construye y la polémica de los "cero adherentes"

En el caso del movimiento Construye, el informe técnico jurídico que recomienda el inicio del proceso de cancelación también se remonta hasta el 2014, cuando la organización política, entonces llamada Ruptura, fue cancelada del registro nacional.

Según el informe, luego de que la entonces Ruptura fuera reinscrita en 2018, el CNE dispuso se registre el cambio de nombre a Construye, acogido por la Asamblea Nacional del movimiento, realizada en agosto de 2020. De acuerdo con el informe, para ese momento Construye contaba con 171.610 adherentes permanentes válidos de los 409.568 registrados en la inscripción.

No obstante, tras la solicitud de verificación pedida por Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, el CNE determinó que actualmente el movimiento Construye tiene cero adherentes permanentes, aunque no se señala cuál fue el procedimiento realizado para obtener dicho cálculo.

Al igual que Unidad Popular, al tener menos del 50 % del número de adherentes permanentes exigidos por la Ley Electoral, el informe técnico jurídico recomienda iniciar con el proceso de cancelación del movimiento Construye.

¿Presión política tras la consulta de 2025?

Tanto Unidad Popular como Construye coinciden en que esta ofensiva administrativa responde a una venganza política. Según las organizaciones, el régimen intenta debilitar a la oposición tras la victoria del "No" en la consulta popular de 2025, donde el oficialismo buscaba redactar una nueva Constitución.

Hasta el momento, el Pleno del CNE no ha podido sesionar con éxito para ratificar estos informes, dejando el futuro de ambas agrupaciones en un limbo legal que afecta directamente el panorama electoral de Ecuador.

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