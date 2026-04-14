Corte de agua en Guayaquil hoy: horarios actualizados y barrios afectados

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

A tomar en cuenta Interagua adelantó los trabajos de mantenimiento tras detectar una fuga en el sector Coviem, lo que obligó a reprogramar el corte de agua.

La suspensión del servicio afectará a varios sectores del sur de Guayaquil durante aproximadamente ocho horas, entre las 06:00 y las 14:00.

El corte de agua se ejecutará este martes 14 de abril en barrios como Coviem, La Pradera, Los Esteros, Santa Mónica y zonas aledañas.

Un corte programado de agua potable afectará a varios sectores del sur de Guayaquil hoy, martes 14 de abril, debido a trabajos de mantenimiento y reparación en la red de distribución, según informó Interagua, la empresa encargada del servicio.

La suspensión del suministro tendrá una duración aproximada de ocho horas, en el horario estimado entre las 06:00 y las 14:00, mientras se ejecutan labores técnicas orientadas a la optimización del sistema y a la atención de incidencias detectadas en la infraestructura.

Sectores afectados en el sur de Guayaquil

La interrupción del servicio impactará a un amplio sector del sur de la ciudad, incluyendo barrios como Coviem, Los Esteros, Santa Mónica, Jaime Roldós Aguilera (Fertisa), Las Tejas, Jambelí, Valdivia, Floresta, Los Lirios, Pradera 1 y 2, Guasmo Central, Guasmo Sur, Trinitaria, Isla Trinitaria, Puerto Lisa, Isla Trinitaria, Fertisa, Suburbio Oeste, entre otros sectores aledaños.

En estas zonas, el suministro de agua potable será suspendido temporalmente o presentará baja presión durante el periodo de intervención, lo que afectará tanto a viviendas como a actividades comerciales e industriales que dependen del servicio.

Trabajos de mantenimiento y ajuste del sistema

De acuerdo con la información oficial, las labores forman parte de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de distribución, con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio y reducir futuras afectaciones en el sistema.

Los trabajos incluyen intervenciones técnicas en puntos estratégicos de la red, donde se han identificado condiciones que requieren atención inmediata para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de abastecimiento.

Corte de agua se adelanta y cambia la fecha prevista

A través de sus canales oficiales en la red social X, la empresa Interagua informó que se ha decidido adelantar la ejecución de los trabajos programados, tras la detección de una fuga en el sector Coviem.

Según la comunicación difundida en la plataforma, esta situación obligó a reprogramar la intervención inicialmente prevista, con el fin de atender de manera urgente la incidencia y evitar mayores daños en la red de agua potable.

La concesionaria señaló que la medida busca dar respuesta inmediata al problema técnico detectado y garantizar la estabilidad del servicio en el menor tiempo posible.

Impacto del corte de agua en la ciudadanía

El corte de agua generará afectaciones en la rutina diaria de los habitantes de los sectores intervenidos, especialmente en actividades domésticas, comerciales y de servicios que dependen del suministro continuo.

Ante este escenario, Interagua recomendó a la ciudadanía almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas durante el periodo de suspensión, así como tomar previsiones adicionales para reducir el impacto del corte.

Sin embargo, el anuncio del corte de agua no ha sido bien recibido por todos los habitantes de los sectores afectados. Varios moradores cuestionan que estas interrupciones se repitan con frecuencia y señalan que, en algunos casos, la información llega con poco margen de anticipación. “Uno se entera casi a última hora y tiene que correr a ver cómo se abastece. Anoche me tocó 'volar a comprar botellones de agua. No tiene sentido”, comentó Ana Rodríguez, residente del Guasmo Central.

En otros puntos del sur de Guayaquil, las preocupaciones se centran en el impacto que tiene la suspensión del servicio en la vida diaria y las actividades laborales. “Ocho horas sin agua complica todo, especialmente cuando hay niños en casa o cuando uno trabaja desde la vivienda”, señaló Carlos Mera, habitante de la Pradera 2. Otros vecinos, como Elena Paredes, insisten en la necesidad de una mejor planificación y comunicación por parte de la empresa. “No es que uno se oponga a los trabajos, pero deberían avisar con más tiempo y organizar mejor los cortes”, expresó.