Registro Civil de Daule en decadencia: usuarios reportan daños en el inmueble y piden intervención

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Usuarios denuncian grave deterioro en el techo del Registro Civil de Daule, con zonas sin tumbado, estructuras expuestas y temor constante por un posible colapso.



Alta demanda y falta de asientos agravan la experiencia: ciudadanos reportan largas filas, esperas prolongadas y condiciones incómodas, sobre todo en horas pico.



Problemas sanitarios y de mantenimiento elevan la preocupación: baños en mal estado, presencia de roedores y sensación general de abandono en la dependencia.

Una serie de denuncias ciudadanas ha llegado a la redacción de EXPRESO sobre el deterioro de la infraestructura y la calidad del servicio en la oficina del Registro Civil del Ecuador ubicada en el cantón Daule, en la provincia del Guayas.

Los informes coinciden en señalar un problema estructural que genera preocupación: el mal estado del techo, con zonas sin tumbado, materiales expuestos y riesgo de colapso.

Durante un recorrido realizado por este Diario, se constató que varias áreas del techo presentan desgaste evidente, con partes incompletas y estructuras visibles que han encendido las alertas entre los usuarios.

Miedo por techo en mal estado

"Aquí hay zonas donde se ve todo el techo abierto, como si no lo hubieran terminado. Da miedo estar debajo de eso, pero esto está en casi toda la sala de espera", comentó José Villamar, quien acudió a realizar un trámite.

El temor es compartido por otros visitantes, quienes consideran que la infraestructura no ofrece garantías de seguridad. "Uno viene a hacer un trámite, pero también está pendiente de mirar hacia arriba. No se sabe en qué momento eso puede ceder", expresó Carmen Ruiz. Otro agregó: "Se nota que no hay mantenimiento. Esto no usuario es de ahora, ya lleva tiempo así y nadie hace nada".

“Cuando llueve hay goteras y eso afecta a todos. Debería revisarse eso porque puede afectar hasta los muebles y enseres de la oficina ya nosotros como usuarios”, reprochó Fabián Ruiz, que llegaba desde un recinto cercano para hacer trámites.

A estas preocupaciones se suman las condiciones de atención. En horas de la mañana, el lugar suele registrar alta concurrencia , lo que provoca aglomeraciones y largas esperas. La falta de asientos obliga a muchas personas a permanecer de pie durante largos períodos. "Hay adultos mayores que no tienen dónde sentarse. Es una espera incómoda y larga", relató María López.

EXPRESO conversó con varios ciudadanos que coincidieron en que la capacidad del lugar no responde a la demanda . "Se llena rápido y no hay suficiente espacio ni organización. Todo se vuelve caótico", señaló Carlos Mendoza, que explica que en época previa a las elecciones el sitio suele estar muy lleno.

Las condiciones sanitarias también han sido cuestionadas. Los usuarios indicaron que algunos baños permanecen cerrados y otros no están en condiciones adecuadas. Además, se ha reportado la presencia de rastros de roedores en ciertas áreas del edificio. "Es preocupante porque es una institución pública. Debería haber control sanitario", manifestó Ana Torres, quien apunta al mal estado del techo para que los roedores tengan espacios.

Baños. Sobre uno de los sanitarios se pueden observar los ductos de aire acondicionado.FRANCISCO FLORES

Piden mejoras en el servicio y arreglos urgentes

El servicio, por su parte, también recibe críticas. Varios ciudadanos aseguran que los tiempos de espera son excesivos especialmente durante las mañanas. " El trámite puede ser rápido, pero el problema es llegar a ser atendido . Se pierde mucho tiempo", dijo Luis Chango.

Aunque el sitio dispone de un amplio espacio de parqueo, este no suele ser utilizado de manera eficiente, según lo observado. Mientras tanto, en el interior, la percepción general es de abandono y falta de mantenimiento sostenido.

Frente a este panorama, los usuarios exigen una intervención urgente. Entre los principales pedidos consisten en la reparación integral del techo, la colocación de tumbados, el mantenimiento estructural, la mejora de los servicios higiénicos, la mayor disponibilidad de asientos y la optimización de la atención.

"Esto es un servicio básico, no debería estar en estas condiciones . Lo mínimo es que sea seguro para quienes venimos", reclamó un ciudadano.

EXPRESO solicitó una versión oficial al Registro Civil del Ecuador sobre estas denuncias y el estado de la oficina en Daule. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Mientras tanto, quienes acuden a esta dependencia insisten en que la situación no es reciente y que requieren atención inmediata para garantizar condiciones dignas y seguras en una institución clave para la ciudadanía.