Nuevo parque de La Aurora recibe más críticas que aplausos por la falta de sombra

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Uno de los principales reclamos apunta a la escasez de áreas verdes y sombra, un problema recurrente en esta zona de crecimiento urbano.

Ni si quiera durante las noches, cuando el sol se oculta, el parque logra ser un atractivo, debido a la ubicación escogida para su construcción, otro de los puntos críticos por la ciudadanía

Las críticas también se extienden al uso de fondos públicos. Para algunos ciudadanos, el proyecto no responde a una planificación adecuada ni a prioridades reales.

La reciente apertura de un parque en la avenida León Febres Cordero , a la altura de la etapa Aura de Villa Club, en La Aurora, en Daule, ha generado una ola de cuestionamientos ciudadanos que superan los comentarios positivos. Aunque el espacio fue concebido como una zona para la recreación y el ejercicio, su ubicación y diseño han sido duramente criticados por moradores.

El área cuenta con máquinas para actividad física al aire libre y una infraestructura básica; Sin embargo, desde su apertura, los usuarios han señalado que el entorno no responde a las necesidades reales de la comunidad.

Moradores reclaman por la falta de sombra

Uno de los principales reclamos apunta a la escasez de áreas verdes y sombra, un problema recurrente en esta zona de crecimiento urbano. "Lo que más hace falta aquí son árboles, sombra, espacios donde uno pueda estar tranquilo. Pero todo es cemento ", comenta Miryam Cedillo, residente, quien cuestiona que no se haya priorizado la siembra de especies arbóreas en un clima caracterizado por altas temperaturas.

La falta de sombra no solo afecta la comodidad, sino que también genera preocupación entre los padres de familia. Algunos temas que la exposición prolongada al sol pueden afectar la salud de los menores.

" Uno quiere que los niños jueguen, pero aquí no se puede . Se pueden enfermar con este calor o le puede dar una infección por sentarse en ese metal caliente. No hay condiciones", comenta. Marielena Murilli, una madre que vive en el sector, pero asegura no usaría el parque.

Esto se refleja en la baja afluencia de los usuarios. A pesar de ser una obra reciente, varios vecinos coinciden en que el sitio permanece la mayor parte del tiempo vacío.

Refugio. Los transeúntes buscan cubrirse del sol ante la falta de sombra.FRANCISCO FLORES

Ubicación no ofrec garantías, según moradores

Ni si quiera durante las noches, cuando el sol se oculta, el parque logra ser un atractivo, debido a la ubicación escogida para su construcción, otro de los puntos críticos por la ciudadanía . El parque construido prácticamente está en medio de una de las vías más transitadas del sector. Para los ciudadanos, esto no solo reduce su funcionalidad, sino que también representa un riesgo.

"Está pegado a la vía principal, con tráfico constante. No es un lugar donde uno se sienta seguro para hacer ejercicio o traer a los niños", señala Gino Cárdenas, un padre de familia que vive en Villa Club.

El flujo vehicular, sumado a la exposición directa al sol, ha limitado el uso del espacio. “En muy pocas ocasiones los que llegan son los adultos mayores, pero igual termina siendo muy peligroso para ellos también”, comentó un ciudadano.

Piden mayor planificación y acabados en obra

Las críticas también se extienden al uso de fondos públicos. Para algunos ciudadanos, el proyecto no responde a una planificación adecuada ni a prioridades reales . "Construyen por construir, aunque la obra no tenga sentido. Aquí lo que se necesitaba era sombra, naturaleza, no más cemento", expresa un residente.

Otros consideran que se trata de una intervención que privilegia la apariencia sobre la funcionalidad. "Parece una obra hecha para cumplir, no para servir. Es un gasto que no se justifica cuando hay otras necesidades más urgentes", añade otro vecino.

A las críticas se suma la percepción de que la obra aún no estaría completamente finalizada, pese a haber sido entregada. Algunos ciudadanos aseguran que existen zonas con acabados incompletos y áreas que evidencian falta de mantenimiento.

"Hay partes llenas de piedras y otras donde el césped está en mal estado. No parece una obra terminada", comenta un vecino del sector.

Estas observaciones refuerzan la inconformidad de quienes consideran que el espacio fue habilitado sin estar en condiciones óptimas para su uso pleno.

Ante las constantes críticas, EXPRESO solicitó una entrevista con el Municipio para conocer los criterios técnicos detrás del proyecto y las posibles acciones frente a los reclamos ciudadanos. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta oficial.

Mientras tanto, el parque continúa generando cuestionamientos entre los habitantes del sector, quienes insisten en la necesidad de espacios públicos mejor planificados, con más áreas verdes y condiciones adecuadas para su uso real.