Marcela Aguiñaga se pronuncia ante inundaciones en La Aurora y toma esta decisión

Algunas urbanizaciones han reportado problemas debido a las fuertes lluvias. La prefecta del Guayas tomó acciones

Las intensas lluvias que han golpeado a Ecuador en las últimas semanas vuelven a poner bajo presión a las autoridades locales. En la provincia del Guayas, el cantón Daule figura entre los más afectados. Incluso la parroquia La Aurora, reconocida por su desarrollo inmobiliario y alta plusvalía, registra anegaciones en varias de sus urbanizaciones.

Tal como lo ha documentado EXPRESO en reportajes previos, residentes de sectores como La Joya, Villa del Rey, Villa Club y Casa Laguna han reportado acumulación de agua, colapso de sistemas de drenaje y afectaciones directas a viviendas y vías internas.

Prefecta Marcela Aguiñaga se pronuncia al respecto

Frente a este escenario, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció a través de redes sociales tras recibir reportes desde Villa Club sobre el estado de un canal de aguas lluvias afectado por las precipitaciones del fin de semana.

“Recibí un reporte desde La Aurora, Villa Club, por la situación del canal de aguas lluvias tras las fuertes lluvias del fin de semana”, señaló la funcionaria, quien informó que dispuso el ingreso de maquinaria para ejecutar labores de limpieza.

“Dispuse de inmediato el ingreso de maquinaria para su limpieza. Ya estamos trabajando en el sitio. Aquí estamos y seguiremos”, añadió, acompañando su mensaje con fotografías y videos de la intervención.

Desde el sector, Gabriel Cabrera, presidente de la etapa Floral de Villa Club, confirmó la ejecución de los trabajos. “Después de la tempestad que tuvimos el fin de semana el canal de aguas lluvias quedó sucio. Las maquinarias ingresaron para poder limpiar el canal”, indicó, mostrando su agradecimiento por la respuesta oficial.

Reclamos se extienden a otros sectores de La Aurora

Sin embargo, la intervención puntual no ha disipado las preocupaciones en otras urbanizaciones. Habitantes de La Joya y Villa del Rey aseguran que las inundaciones persisten y exigen una acción integral que incluya limpieza de canales, revisión del alcantarillado y mantenimiento permanente.

“En la etapa Perla se inunda demasiado, parece que las alcantarillas están colapsadas y el agua rebosa. Ya hasta se está metiendo a las casas”, denunció Camilo Villagrán, vecino del sector.

En Villa del Rey, el reclamo apunta a un problema recurrente. “Esta zona empieza a inundarse constantemente. Creo que es por el mal estado de los canales que rodean el sector. Se necesita que esa ayuda también llegue a esta zona”, sostuvo Julián Cedeño.

La situación evidencia que, más allá de intervenciones reactivas tras cada temporal, los residentes demandan soluciones estructurales que mitiguen el impacto del invierno en una de las zonas de mayor crecimiento urbano del Gran Guayaquil.

