Baches en La Aurora reaparecen tras primeras lluvias: 'parches' en vías no sirvieron

Residentes de las urbanizaciones La Joya, Villa del Rey y Villa Club son los más afectados por las vías dañadas en Daule

El problema no se limita a las vías internas, sino también a la avenida León Febres Cordero, donde en lugar de aceras hay huecos y baches.

Decenas de conductores y habitantes de Daule comparten el malestar por el mal estado de las vías internas, entre las urbanizaciones, sobre todo luego de que se registraron las primeras lluvias fuertes.

EXPRESO recibió múltiples denuncias ciudadanas por el mal estado de varias calles de la parroquia La Aurora. Los reclamos provienen, principalmente, de personas que a diario transitan las rutas que conectan las urbanizaciones.

La molestia se repite debido a un mismo aspecto: los baches que ya habían sido intervenidos con rellenos o parches han vuelto a abrirse, y en algunos tramos se suman nuevos huecos.

“Vuelve el mismo problema de siempre. Los parches mal hechos se rompen y vuelven los baches en La Aurora”, comentó a EXPRESO Gabriel Torres, morador de La Joya.

“Son los mismos baches de antes y se agregan otros más. Apenas empieza el invierno con fuerza y ya hay calles llenas de huecos”, reclamó Torres.

El residente señaló que prácticamente cada día aparecen nuevas afectaciones en el asfalto y teme que, con el avance de la temporada invernal, la situación empeore aún más.

Riesgo de siniestros viales por evitar baches

Guayaquil mantiene el desafío de abandonar el modelo procarro que 'mata' las ciudades Leer más

Durante un recorrido por varias zonas de La Aurora, EXPRESO constató la presencia de decenas de baches en distintas vías.

Las áreas más afectadas corresponden a las rutas que conectan La Joya, Villa del Rey y Villa Club, donde los huecos obligan a los conductores a realizar maniobras bruscas y peligrosas para evitar daños en sus vehículos o posibles siniestros.

Uno de los tramos más críticos es el vial 8, que se extiende desde el puente que conecta Daule con Guayaquil hasta La Joya.

En esta calle se observan múltiples baches de considerable tamaño, los cuales complican la circulación. Algunos conductores deben invadir carriles contrarios o frenar de forma abrupta para esquivarlos.

“Aquí hay muchos baches y con las lluvias se vuelven pozas, lo que es aún más peligroso. Ya he visto varios accidentes en este sector”, manifestó Marlon San Andrés, al referirse a los huecos ubicados en los exteriores de la etapa Diamante. Según los moradores, este escenario se repite a lo largo de toda la arteria.

En Villa del Rey, el panorama no es distinto. El ingreso a esta urbanización recibe a los conductores con un rompevelocidades deteriorado y lleno de huecos, lo que obliga a los vehículos a reducir casi por completo la velocidad. Quienes no lo hacen terminan sufriendo golpes fuertes en la suspensión o el chasís.

El mal estado de los reductores de velocidad y los baches en la calzada generan molestias a los conductores. FREDDY RODRÍGUEZ

La situación se agrava en sectores como los exteriores de la etapa Príncipe Harry, donde los baches han ido aumentando con el paso de los días.

“Esto lleva un mes más o menos y cada día la vía se llena de más huecos. Y apenas estamos en enero. Si no hacen nada, para marzo volveremos a ser como la luna, llena de cráteres”, ironizó un residente del sector.

En el vial 1, entre Villa Club y La Joya, el problema es similar. El constante paso de maquinaria pesada y vehículos de gran tonelaje ha provocado enormes huecos en la calzada.

Durante el recorrido de EXPRESO, se evidenció que el paso de autos a alta velocidad generaba salpicaduras de agua y lodo, especialmente cerca del ingreso a la ciudadela Vistana.

Algo parecido ocurre en la vía que conecta Villa del Rey con La Joya, donde los moradores aseguran que deben convivir a diario con el mal estado del pavimento.

“Los que vivimos en Villa del Rey tenemos que soportar los baches de nuestra urbanización y también los de La Joya. Se necesita atención de las autoridades”, se quejó uno de los vecinos.

La incomodidad de los conductores se intensifica porque, según afirman, esta problemática se repite con frecuencia y las soluciones aplicadas son solo temporales.

“Literalmente es solo un parche. Llueve, pasan los carros, se rompe (la calle) y el problema vuelve. Es el cuento de nunca acabar”, protestó María Alejandra Neira, moradora de Villa del Rey.

Vehículos pesados circulan pese a prohibición

Peatones en Guayaquil: Aceras dañadas y postes vetustos afectan la seguridad vial Leer más

Según los residentes, el rápido deterioro del pavimento responde a dos factores principales: la mala calidad del material usado para el bacheo y la circulación de carros pesados y extrapesados.

Durante la permanencia de EXPRESO en la zona, se observó el tránsito constante de este tipo de automotores, pese a que su circulación está prohibida en estas vías por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en Daule.

Sobre este tema, Gabriela Sáenz, representante de la ATM en Daule, le ratificó a EXPRESO que es prohibido el paso de vehículos extrapesados por estas zonas.

Sin embargo, aclaró que es posible sacar permisos para situaciones específicas y poder circular por cierto tiempo.

“Son los agentes de la CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador) quienes pueden realizar operativos para evitar la circulación de esta clase de vehículos sin permiso. Tengo entendido que pronto se realizará un mantenimiento en la zona debido a los baches de La Joya”, dijo la funcionaria.

En la zona de La Joya se observa constantemente el paso de vehículos extrapesados, pese a que se conoce que su circulación no está permitida. FREDDY RODRÍGUEZ

El deterioro no se limita únicamente a las calles internas. En la avenida León Febres-Cordero también se observan varios baches.

Incluso en zonas donde deberían existir veredas, el pavimento presenta hundimientos que se convierten en grandes charcos cuando llueve.

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante del Municipio para conocer qué acciones se ejecutarán ante esta situación. No obstante, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Mientras tanto, la ciudadanía insiste en que el problema no se solucionará con parches temporales, sino con intervenciones integrales que eviten que los huecos vuelvan a aparecer en cada invierno.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!